陳副總統圖解瘟疫中的我 談人心轉變

（中央社記者葉素萍台北5日電）副總統陳建仁今天透過臉書分享一張「瘟疫中的我」的圖，他說，SARS流行期間，台灣人心從初期彼此猜疑、疏離抗拒，轉變為彼此同情、相互感恩，這就是台灣人在艱難困苦中，不斷淬鍊出來的美德。

陳副總統晚間透過臉書貼文指出，他的大女兒今天傳給他一張「瘟疫中的我」的圖，描述身處在瘟疫中，要如何使自己從驚慌狀態，進入學習狀態，再繼續進入成長狀態，這種從苦難到復甦的心路歷程，相當值得全民一起努力。

這張圖描述人心如何從囤購過多的醫護用品和衛生紙，散播抗拒和憤怒情緒；轉變成，放棄自己不能操控的事，認識自己的情緒；再轉變為，顧念別人，幫助別人，活在當下，聚焦未來。

陳副總統說，他還記得在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）流行期間，台灣的人心也是從初期的彼此猜疑（suspicion）、疏離抗拒 （alienation）、相互苛責（resentment）和汙名化他人（stigmatization）；不斷地轉變為彼此同情 （sympathy）、相互感恩（appreciation）、反省向善（reflection）和自我奉獻（self-devotion），這就是台灣人在艱難困苦中，不斷淬鍊出來的美德。

他希望，大家同心協力、團結一致，心連心、手牽手、肩並肩，一起走出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的陰霾，早日恢復平安喜樂的日常生活。（編輯：林興盟）1090405