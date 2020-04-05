印尼版防疫箱助醫護防疫 台商響應贊助

台灣醫師賴賢勇設計的武漢肺炎「防疫箱」日前在印尼出廠，印尼唐格朗市西羅姆醫院的醫師團隊稍作改良，更方便醫師使用，也擴大它的功能。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月5日

（中央社記者石秀娟雅加達5日專電）花蓮門諾醫院醫師賴賢勇設計的武漢肺炎「防疫箱」日前在印尼出廠，唐格朗市西羅姆醫院的醫療團隊做了小小的改良，使「防疫箱」更方便院內醫生使用，也擴大用途。印尼台商也響應贊助「防疫箱」，盼為防疫貢獻心力

參與測試、改良「防疫箱」的醫生克利斯托（Christo Ekapatria）4日指出，第一波疫情爆發時，印尼和很多國家一樣。沒有做好準備，也缺乏足夠的醫護人員防護裝備，有時幫患者插管時，「我們只有用雨衣和外科口罩，非常克難」。

克利斯托在位於雅加達近郊唐格朗市（Tangerang）的西羅姆（Siloam）醫院接受訪問時指出，醫護防護裝備不足造成很多醫護人員感染，之後有很多人捐贈物資，多數是防護衣和口罩等等。這家醫院的醫生維托（Vito Damay）介紹這個插管治療過程特別需要的「防疫箱」，但沒有人提供，因此建議找廠商製造。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者如需接受插管治療時，醫生在治療過程易被患者飛沫傳染。若患者頭部罩上「防疫箱」，醫生可將手從「防疫箱」的兩個洞口伸進去治療，隔著可擋住患者飛沫的「防疫箱」，可降低感染風險。

賴賢勇3月22日完成國際登錄後，公開手繪設計圖供無償下載使用。

從西羅姆醫院得知醫護人員的需求後，印尼本土的美妝公司By Lizzie Parra（BLP Beauty）洽詢幫公司生產化妝品展示櫃、展示盒的壓克力加工廠，請他們協助製造，初步預計先完成500個，已開始分送位於大雅加達地區的醫院。

經過克利斯托團隊的測試與建議，印尼版的「防疫箱」也做了兩項小小修改。

克利斯托指出，在測試台灣原型的「防疫箱」時，曾詢問院內醫生的意見，多數醫生認為「防疫箱」兩個10公分直徑的洞口有點太小，不方便手放進「防疫箱」後做各種治療，因此做了點修改，讓手比較大的醫生也方便使用。

印尼版防疫箱也在一側開了第3個洞口。克利斯托說，除了冠狀病毒疾病患者外，醫院其他時候也會需要做插管治療，有時需要幫患者配戴氧氣管等，這時可從第3個洞口放這些設備，不會用到原本的兩個洞口而干擾醫生的治療動作。

BLP Beauty執行長克里絲塔（Monica Christa）說，與公司合作的壓克力加工廠之前沒做過「防疫箱」，但「防疫箱」製造不難，每個壓克力加工廠應都能做。

克里絲塔指出，一週內已有200家醫院向BLP Beauty提出900個「防疫箱」的需求，但限於生產以及運送能量，目前只能先做500個。

BLP Beauty 促成「防疫箱」在印尼生產的消息曝光後，峇里島的台商也有意贊助。

中華民國駐泗水（Surabaya）辦事處長林鼎祥5日對中央社記者說，峇里島的台商一直在規劃捐助醫療物資，貢獻一己之力防疫，得知防疫箱的消息後已開始討論怎麼進行，為運送方便，盼在峇里島找到廠商，將防疫箱提供給峇里島的醫院。

根據印尼醫學會（IDI）統計，印尼已至少有17名醫生因感染武漢肺炎殉職。雅加達省政府統計，雅加達的醫院截至3日就有95名醫護人員確診感染武漢肺炎。

由BLP Beauty開辦為製造防疫箱集資的活動仍在進行中，克里絲塔和克利斯托都指出，希望製造更多「防疫箱」，分送各醫院，協助醫護人員抗疫。（編輯：周永捷）1090405