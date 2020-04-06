蓄意協助或隱匿檢疫隔離者外出 立委籲要開罰

（中央社記者王揚宇台北6日電）武漢肺炎疫情升溫，但不時傳出有居家檢疫者到處趴趴走的狀況；時力立委王婉諭等人今天呼籲，行政部門應考慮針對「蓄意協助或隱匿檢疫隔離者離開隔離場所」的民眾進行開罰，加強防範。

時代力量立法委員王婉諭今天與台北市議員林穎孟、台北市華興里長陳峙穎共同召開「居家檢疫再強化，協助隱匿要裁罰」記者會，就近來武漢疫情升溫的情況下，居家檢疫者到處趴趴走的頻率卻越來越高，進行說明。

王婉諭指出，根據統計，居家檢疫的關懷人數在3月28日達到5萬5千人的最高峰，以台北市為例，有些里的居家檢疫人數超過50位，讓里長大喊吃不消，但仍然不時看到，有些要居家檢疫的民眾不甩禁令，到處趴趴走，甚至還隱匿事實，造成里長和警政單位的嚴重困擾。

林穎孟則表示，目前台北市居家檢疫人數大約是7000多人，據瞭解，里長、里幹事負責關懷工作已疲於奔命，而有里長反映，有發生親朋好友帶居家檢疫者違規外出，以及訪客到居家檢疫者家中開趴的情況；此外，部分里長也說電話通訊無法確認身份，擔心可能有人代接居家關懷電話來掩護檢疫者。

王婉諭與林穎孟呼籲，居家檢疫通知書應增訂訪客至家中的相關規範，且行政部門應考慮針對「蓄意協助或隱匿檢疫隔離者離開隔離場所」的民眾進行開罰等，加強防範此類行為。（編輯：紀淑芳）1090406