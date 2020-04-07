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環團：工作船擱淺傷藻礁 觀塘三接應停工調查

最新更新：2020/04/07 12:38

（中央社記者葉素萍台北7日電）搶救大潭藻礁行動聯盟等團體今天說，桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站3月28日發生工作船斷纜擱淺，對珍貴藻礁造成嚴重破壞，呼籲全面停工、啟動調查、召開聽證、異地建站。

台灣中油液化天然氣工程處處長黃榮裕說，工作船因為滑錨、斷纜，為求船上人員安全，緊急決定將船體利用單纜及潮汐往岸上靠泊，並利用船艙進水壓重坐底沙灘上，並非擱淺，沙灘位置沒有礁體，今天上午海象允許，外海漲潮，已用纜繩將工作船拖離現場。

時代力量立委陳椒華、國際海洋學者陳昭倫、搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅等人共同召開「工作船斷纜擱淺傷藻礁 籲請三接停工調查」記者會。

環團指出，觀塘三接的工業港目前進行中的棧橋工程，工作船3月28日不耐強風吹襲，導致斷纜並擱淺在G1區，對珍貴藻礁造成非常嚴重破壞，他們擔心一級保育類動物「柴山多杯孔珊瑚」也因此遭殃。

國際海洋學者陳昭倫說，他4月6日進行現勘，從裸露的礁體可以很清楚看到明顯刮痕；目前是殼狀珊瑚藻生長旺盛期，應呈現鮮明紅色、粉紅色或暗紅色，該區呈現土黃色的礁體很可能是撞擊過後刮掉藻礁表面的結果。至於是否已造成一級保育類柴山多杯孔珊瑚的死亡，有待幾天後的大潮水進行現地的GPS比對便可知曉。

環團要求，全面停工、啟動調查、召開聽證、異地建站。

出席記者會的台灣中油液化天然氣工程處處長黃榮裕解釋，承攬商的工作平台船因為滑錨、斷纜，坐底位置在沙灘上，沒有破壞藻礁，坐底位置也離柴山多杯孔珊瑚分布有一定距離，並未影響珊瑚。

不過，環團無法接受中油的說法。陳椒華則說，她將發文請中油等相關單位4月9日到現場探勘，調查工作船是否在天候不良情況下，造成破壞，此外，她也預訂在4月下旬召開公聽會，希望屆時中油與相關單位有比較完整的調查資料，在此之前，要請中油先停工。（編輯：郭無患）1090407

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