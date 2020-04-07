立委促農委會水保計畫資訊上網 公民參與審查

民進黨立委劉建國（左2）、時代力量立委陳椒華（右2）與環保團體成員等，7日在立法院舉行記者會，呼籲並要求水土保持計畫資訊及審查應公開及法制化。中央社記者施宗暉攝 109年4月7日

（中央社記者葉素萍台北7日電）時代力量立委陳椒華、民進黨立委劉建國與台灣水資源保育聯盟等多個團體今天呼籲農委會，盡速比照環保署、內政部，訂定水土保持計畫審查的公民參與機制，農委會也可先公布水保計畫資料並上網。

陳椒華、劉建國今天合辦記者會，呼籲應修法讓水土保持計畫資訊公開上網，審查也應有公民參與。

陳椒華說，目前跟國土審議相關的審查會，包括環保署主管的環境影響評估、內政部主管的都市計畫、區域計畫等都已公開審查並納入公民參與機制，主管機關成立專門的審查委員會、專屬的網站揭露報告書、會議記錄等訊息，並訂定旁聽要點，讓民眾得以參與。

她說，唯獨農委會主管的水土保持計畫審議，到目前為止還沒有納入公民參與機制，導致審查品質良莠不齊、甚至出現錯誤。水土保持涉及山坡地或森林區開發環境風險，一旦發生水土災難，會危及周遭民眾生命財產安全。

陳椒華表示，農委會應盡速比照環保署、內政部，訂定水土保持計畫審查的公民參與機制，農委會也可先公布水保計畫資料並上網。

劉建國說，台灣這麼多山坡，水土保持要有更多人民共同監督，不該只有官方決斷。

反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會會長黃惠敏說，位於高雄旗山的馬頭山掩埋場開發案，前幾年水土保持計畫審查過程中，當地民眾無法參與也無法取得相關資訊。

黃惠敏指出，業者在環境影響說明書中多處記載，場址沒有常態性的地下水，但經自救會追查，發現業者鑽的地下水觀測井有多口未開篩，導致即使有地下水也量不到水位，地下水資訊不正確，相對影響邊坡穩定分析，一旦發生水土災難，將危及周遭民眾生命財產安全。

高雄市內門區內南社區發展協會理事長龔文雄表示，馬頭山掩埋場開發案審議水土保持計畫時，當地居民強烈要求，參與會議，列席發表意見，並要求提供水土保持計劃書，都遭到拒絕。由開發廠商提供的水土保持計劃，內容往往避重就輕，開放對當地環境最了解的居民參與，正可以補足資料不足的部分，讓審議委員有足夠的資料審議。

他認為，審議過程，充分討論溝通、取得共識，可以省掉未來因反對、甚至抗爭等不必要的浪費與社會成本，能創造多贏。（編輯：林孟汝）1090407