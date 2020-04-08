武漢肺炎紓困 國民黨籲發現金取代酷碰券

（中央社記者余祥台北8日電）因應武漢肺炎疫情，政府拍板整體規模達1.05兆元的紓困方案，國民黨今天表示，經濟部推出酷碰券，卻因行動支付等門檻，難以普及全民，建議應以發放現金取代酷碰券，且要排富，才能真正讓全民受惠。

國民黨上午召開「護健康、救經濟、紓困振興方案總體檢」記者會，東吳大學講座教授朱雲鵬、中國文化大學全球商務系兼任副教授杜震華、倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全出席。

對於經濟部打算推出酷碰券，國民黨認為，以行動支付方式並僅提供25%折扣優惠，對老人或是不熟悉行動支付的民眾相當不便。消費者使用酷碰券需自己額外掏出購物金額3/4的金錢，忽略窮人與失業者連基本費用都難以支付的問題，這也是各國提供給國民的紓困方案，都以直接發放現金或支票為主的原因。

文傳會主委王育敏以新加坡為例表示，新加坡在個人補貼方面，對於年滿21歲的國民每人發放星幣600元、約新台幣1萬2643元的現金補貼；台灣卻硬要採用無法惠及全民的行動支付消費折扣方式，且酷碰券預算只有110億元，每人只有3000元，預期效益恐難以期待，要創造最大的實質消費效果，仍以發放現金最為適當可行，對刺激經濟的復甦也最有幫助。

薪資補貼方面，王育敏指出，蔡政府的作法遠不如部分國家。例如新加坡採取「雨露均霑」作法，所有在職員工4月薪資可獲得高達75%補貼，補貼金額上限星幣4600元、約新台幣9.7萬元；台灣則是對於觀光、運輸業每人每月薪資補貼1萬元，艱困服務業每人每月最高2萬元，無論是門檻或金額都不如新加坡，建議政府應放寬薪資補貼標準，加碼照顧勞工。

經濟部預計編列975億元紓困預算，國民黨智庫經濟組在報告中指出，這次增加預算中，除了利息補貼增加的12億元能讓中小企業受惠，其他多屬於「看得到、吃不到」，對中小企業的幫助不多。國民黨建議，對中小企業融資保證、利息補貼等預算需增加至少50%，也就是200億元以上的規模，以協助企業度過難關。

國民黨主張，行政院提特別預算中，包括經濟部「艱困企業協助」編列383億元、交通部「紓困觀光產業」編列125.77億元、農委會「紓困農戶、農團、農企及其他相關企業等」編列73億元，三者合計約582億元，其中至少14%、即81.5億元，應發放給地方政府，由其訂立紓困辦法，負責發放給轄內需要紓困的小型企業、無商業登記店家、夜市商家、小型農家、偏遠地區等個體。

國民黨指出，上述14%標準，是鑑於109年中央政府總預算2兆1000億中，含14%的地方政府統籌分配稅款，可見中央與地方分工有所必要。（編輯：謝佳珍）1090408