立委質疑不發消費券 經部：估酷碰券有4倍效果

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）立委質疑經部為何不發放消費券，經濟部說明，發放消費券僅帶動一倍消費效應，而酷碰券必須消費才可使用，預估酷碰券將發揮4倍效果。

經濟部長沈榮津今天列席立法院經濟委員會及備質詢，國民黨立委廖國棟表示，許多中小型企業認為酷碰券行政程序複雜，根本不想使用。

反觀國際多國發放現金紓困，若台灣經濟停滯，中小企業將面臨倒閉潮。

廖國棟說，當務之急是幫助中小型企業，經濟部即便不發放現金，也可以透過發放消費券刺激消費。

沈榮津表示，當武漢肺炎疫情控制後，經濟部將就中央流行疫情指揮中心指示發放酷碰券。民眾必須消費才可獲得75折折扣，舉例來說，要消費4000元，才能獲得1000元折扣，經濟部預估將發揮4倍消費效果。

他進一步說明，若發放消費券，大概僅有一倍效果，若是發放現金，民眾可能存著不用，效果小於一。紓困經費是來自人民的納稅錢，經濟部期盼透過酷碰券誘發民眾消費。

沈榮津表示，若沒有稅籍的個人戶，勞動部將進行貸款補助，有稅籍的企業，將由經濟部主管。經濟部要先保住就業，民眾才會有錢消費。「若現金發完了，大家還失業，那就麻煩了」。

沈榮津說，經濟部持續追蹤紓困方案執行狀況，並且每天檢討。針對需要的企業，經濟部都會幫忙紓困。（編輯：張均懋）1090408