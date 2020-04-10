外送國家隊成軍 5平台業者入列

武漢肺炎疫情讓內需服務業叫苦連天，經濟部10日公布首波加入「餐飲業上架外送服務方案」的外送平台業者，包含卡個位、樂排inline、有無、全球快遞與foodomo等5家業者入列外送國家隊。圖為一家百貨美食街餐廳服務人員清理桌面。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北10日電）武漢肺炎疫情讓內需服務業叫苦連天，經濟部今天公布首波加入「餐飲業上架外送服務方案」的外送平台業者，包含卡個位、樂排inline、有無、全球快遞與foodomo等5家業者入列外送國家隊。符合資格的餐飲業者只要與這些業者合作，將可獲得補助。

行政院日前端出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，總預算規模達新台幣600億元，其中經濟部從編列的204.91億元預算中，撥出1.65億元執行「餐飲業上架外送服務方案作業要點」，協助過去未參與外送的餐飲業者，在外送平台上架，藉由數位轉型，度過難關。

經濟部今天公告5家外送業者名單為Cutaway卡個位、樂排inline、有無外送、全球快遞與foodomo等5家業者，祭出優惠包含免上架費、降低抽成費用至15%。（編輯：楊凱翔）1090410