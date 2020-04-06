經濟部紓困方案加碼 來電諮詢逾5000件

（中央社記者吳柏緯台北6日電）因應疫情變化，行政院日前端出紓困2.0方案，規模擴大至新台幣1兆500億元。經濟部表示，除了中小企業舊貸展延、營運資金貸款、振興資金貸款等補貼，同時防疫千億保加碼至3000億元。至4月1日止，已協助超過5000件諮詢案。

為減輕疫情對中小企業營運衝擊，經濟部提出貸款協助方案，更加碼融資保證。經濟部中小企業處處長何晉滄今天在行政院記者會上，說明經濟部規劃的融資貸款協助方案。

何晉滄指出，3大貸款協助方案分別為舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款。對於需要營運資金及振興資金貸款中小企業，由政府當保人提供防疫千億保，除了原本的新台幣1000億元融資保證，後續更加碼2000億元，總規模達到3000億元，協助中大型融資，受影響事業皆適用，且免收保證手續費；如屬中小型事業，經濟部另外提供貸款利息補貼，協助企業安心貸款、度過難關。

經濟部長沈榮津也提到，為了掌握產業因疫情所受到的影響，經濟部已陸續召開11場產業關懷座談會，了解企業的需求。

沈榮津指出，有業者反映，過去沒有融資、貸款的經驗，因此不知道如何跟銀行打交道；此外，像是餐飲業的風險大，銀行貸款的意願較低。這些問題在經濟部了解、協調後，透過行政院的融資協處平台，協助企業，大多都能解決。截至4月1日為止，經濟部已服務5884件電話諮詢，以及119件財務輔導案。

此外，根據經濟部資料顯示，到4月1日止，運用信保基金提供融資保證核保金額為30.97億元，協助企業取得融資金額為36.7億元。（編輯：張良知）1090406