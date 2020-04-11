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政院：最快下週提出加碼1500億特別預算案

最新更新：2020/04/11 13:27

（中央社記者王承中台北11日電）立法院最快14日三讀修正通過紓困條例，行政院發言人Kolas今天表示，追加的新台幣1500億元特別預算案已大致完成，若立法院14日通過特別條例並經總統公布，16日行政院會將提出特別預算案，通過後送立院審議。

立法院會昨天進行報告事項時，將行政院版、國民黨立委曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案逕付二讀，預計13日由立法院長游錫堃召集協商，最快14日完成三讀。

行政院官員上午受訪表示，特別預算的編列，主計總處有和提出預算的各部會進行協調，已大致完成，將向行政院長蘇貞昌報告。若立法院14日三讀修正通過特別條例，並經總統公布生效後，最快16日的行政院院會就會通過追加的新台幣1500億元特別預算案，送立法院審議。

行政院官員指出，雖然時間很趕，再加上印製預算書也需2到3天的時間，但會盡量趕在最短時間內將特別預算案送立法院審議。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，目前追加的特別預算案大致上已準備好，但法制的程序一定要走完。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，再加上移緩濟急與基金的1400億元，以及融資貸款額度7000億元，整體紓困規模已達1兆500億。（編輯：黃瑞弘）1090411

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