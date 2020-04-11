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零售業上架蝦皮樂天網家等電商 首波1000商家最高各補助10萬

最新更新：2020/04/11 12:47
經部補助零售業者最多新台幣10萬元上架電商，藉此拓展銷售管道。首波有23家平台通過篩選，包含樂天、蝦皮、雅虎與PChome等業者。（中央社檔案照片）
經部補助零售業者最多新台幣10萬元上架電商，藉此拓展銷售管道。首波有23家平台通過篩選，包含樂天、蝦皮、雅虎與PChome等業者。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）經濟部表示，為降低疫情衝擊，經部補助零售業者最多新台幣10萬元上架電商，藉此拓展銷售管道。首波有23家平台通過篩選，包含蝦皮、樂天、雅虎與PChome等業者。

武漢疫情肺炎持續蔓延，經濟部推出零售業上架電商計畫，藉此協助零售業者擴大銷售管道，同時加速數位轉型，降低疫情衝擊。經濟部編列將補助1000家零售業者，每家補助10萬元為上限。

經濟部今天發布新聞稿指出，第一波申請電商業者十分踴躍，共有54家提出，經過篩選後有23家通過，其餘因服務內容不清楚或因文件不齊備，已通知補正。

經濟部表示，一般電商服務分為上架既有購物電商平台及自建官網兩大類種，經濟部審查流量、會員、金流、物流等，以及是否能快速協助零售店家銷售商品等因素，篩選出23家電商業者。

經濟部說明，首波23家電商平台多元，通過業者包含樂天、東森得易購、雅虎、PChome以及蝦皮等，有些平台主打品項多送貨快、網路媒體行銷，也有業者主打文創設計小物，提供優惠價格，零售店家可視自家產品特色，選擇適合電商。

進一步觀察各業者方案，樂購蝦皮共有4大方案，內容包含免開辦費及年費、前半年免成交手續費後半年3%至7%不等、提供銷售數據報表、銷售排行等；PChome方案包含合約費、運費補助以及專區網頁行銷服務。

經濟部強調，將陸續公告電商業者，不會只讓少數電商業者通過審查，而補助款是由「服務提供者」代替零售業者向經濟部提出申請，零售店家自公告電商業者日起，與電商業者簽約並上架10項以上商品者，即可享受補助，補助上限為10萬元，申請期限為今年12月31日。

經濟部公布購物平台上架業者包含台灣樂天、有閑數位、東森得易購、直流電通、耐德科技、果翼科技（Pinokoi）、雅虎資訊、商店街市集、晨創、愛合購、綠界科技、網路家庭（PChome）、際標資訊、樂購蝦皮、橘點子、露天市集；網站建置服務業者有91APP、和盟電子商務、知識科技、英特泰斗、華瑞資訊、群創智能與瘋樂購數位行銷。（編輯：紀淑芳）1090411

經部補助零售業者最多新台幣10萬元上架電商，藉此拓展銷售管道。首波有23家平台通過篩選，包含樂天、蝦皮、雅虎與PChome等業者。（蝦皮購物提供）中央社
經部補助零售業者最多新台幣10萬元上架電商，藉此拓展銷售管道。首波有23家平台通過篩選，包含樂天、蝦皮、雅虎與PChome等業者。（蝦皮購物提供）中央社
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