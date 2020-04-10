立委籲給足放射師防水隔離衣 提高獎勵津貼

（中央社記者王揚宇台北10日電）時代力量立法院黨團總召、立委邱顯智今天為抗疫醫事人員請命，呼籲政府修正相關規定，讓放射師照X光時得以穿著防水隔離衣，以及比照SARS期間，給予其他醫事人員每班3000元津貼。

邱顯智今天與中華民國醫事放射師公會全國聯合會共同召開行「給足防水隔離衣，提高獎勵津貼」聯合記者會，說明相關主張。

邱顯智說，全國放射師共計有6707人，負責拍攝X光片、提供醫學影像給醫師，作為肺部感染狀況的參考，而放射師的工作必須近距離與病患接觸，歐盟建議的最基礎防護就是防水型長袖隔離衣。

邱顯智指出，然而衛生福利部不知基於何種原因，在2月初修改「 醫療機構因應COVID-19（武漢肺炎）感染管制措施指引」，將照射X光片的行為排除在給予防水隔離衣之外，導致全國6707名放射師處在高風險之下。

邱顯智呼籲，應修正「因應COVID-19（武漢肺炎）疫情，醫療照護工作人員個人防護裝備建議」，讓放射師照X光時得以穿著防水隔離衣。

邱顯智也說，行政院長蘇貞昌日前表示，將追加編列新台幣2100億元特別預算因應疫情。然而，醫師、護理人員以外的「其他醫事人員」的獎勵補償標準，卻遠遠不及SARS期間的獎勵標準。

邱顯智呼籲，也應修正「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」第2項規定，比照SARS期間，給予其他醫事人員每班3000元的津貼。

中華民國醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元則說，要特別感謝衛生福利部醫事司長石崇良的協助，但防疫如作戰，分秒必爭，台灣的防疫成效全球矚目，都已經到了這最後一哩路，不管是在這次的疫情或是未來任何的傳染病防治，醫事放射師都不想成為防疫的破口，政府也有責保障醫事放射師免於被感染的恐懼。

杜俊元希望，政府提供足夠的防護設備供醫事放射師執行檢查時使用，並請體恤醫事放射師執行X光攝影檢查時所面對的危險與壓力，比照SARS期間，給予其他醫事人員每班3000元的津貼。（編輯：黃國倫）1090410