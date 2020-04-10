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江啟臣率藍委再籲政府 紓困發現金卡實在

最新更新：2020/04/10 12:11

（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立法院黨團今天在立法院議場前召開記者會，黨主席江啟臣帶領黨籍立委，再次呼籲政府直接發放現金給民眾紓困，齊聲高呼「發現金卡實在」。

江啟臣指出，全世界武漢肺炎疫情日趨嚴重，民眾防疫最需要的是口罩，紓困最需要的是現金。政府提出的酷碰券也好、振興券也好，比較像是振興，不見得能夠直接有效解決民眾因為疫情而已經產生對生活的衝擊，國民黨團主張「發現金卡實在」。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，這段時間行政院提出種種舉例，強調有發現金補助包括被放無薪假者，但這只是一種補丁式的發現金，形成只有部分的人領得到現金，甚至不包含原先就失業的對象，這樣沒有辦法解決問題，黨團主張應在排富之下對民眾有一個普遍性的發現金機制，讓民眾看得到領得到才是上策。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，政府一直強調要刺激經濟，鼓勵民眾到夜市、商圈、住旅館，但這是屬於振興，應是疫情結束之後，而不是當前的紓困。

他說，黨團呼籲政府直接發放現金給民眾紓困，讓民眾能夠支付日常開支與維持生計，這才是紓困，發放現金才是現階段最直接、最有效、最公平的紓困方式。

此外，國民黨團紓困小組召集人賴士葆主張，營業稅稅率疫情期間能夠從現行5%至10%降整為3%至8%。（編輯：蘇志宗）1090410

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