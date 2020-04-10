IG粉絲破60萬 蔡總統拍片讚防疫是國力表現

（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文IG粉絲突破60萬，今天透過影片表達感謝外，提及防疫時不忘盛讚中央疫情指揮中心指揮官陳時中，「我們很幸運有這樣的部長」；她也說，這一次防疫表現絕對不是一個偶然，是長時間國民共同努力的累積和國力的展現。

總統Instagram粉絲破60萬，今晚上傳一段影片感謝粉絲們的支持，由愛貓與咖啡機入鏡，小小曝光官邸生活，拉開序幕。

對於IG達到60萬粉絲目標，總統感謝在IG常常與她一起分享與互動的粉絲們，包括在IG上有很多是香港朋友，她也要利用這個機會謝謝大家。

總統說，去年同婚議題、2020總統大選，很多朋友給她加油打氣、現在是防疫的期間，政府非常積極投入，全體國民大家都配合得很好，希望大家把訊息傳達出去，在有充分的資訊情況下讓防疫工作做得更好。

粉絲提問總統是否會與貓咪睡覺？總統說，這兩隻貓兒近來比較憂鬱一點，因為疫情的關係被禁止出門，床上都有鋪著一個毛巾的地方，就是牠們指定要睡覺的地方，「這個對防疫來講，也是不錯的概念」。

談到防疫，蔡總統肯定衛生福利部長陳時中領導的醫療與公衛體系發揮非常大的戰力，「我們很幸運有這樣的部長」。

她表示，台灣是一個民主的社會，平常你一言我一語，大家的想法都很多元、意見也很多、七嘴八舌、有時候還會吵架。可是到了國家面臨重大挑戰的時刻，團結的心在社會上每一個角落都找得到，每個人都知道這個時候就是要團結、要無私。

總統進一步說，她印象最深刻的就是去看工具機，廠商們日以繼夜要把工具機組製造出來的場景，不同的廠商把最好的人都集中在那裡，一起來製造口罩所需要的機組。大家原本競爭激烈，可是到了國家面臨挑戰的時候，把全部最精銳的部隊都派出來，不但穩定供應而且還不斷增加產能，現在有一些餘裕可以幫助其他的國家，「我們這個口罩隊，讓人揪甘心」。

總統表示，這一次疫情的表現絕對不是一個偶然，是長時間國民共同努力的累積，和國力的展現，如果有任何肯定與榮耀這是屬於好幾個世代的台灣人民，大家共同做出來的成績，希望透過疫情的處理，讓世界更認識我們國家，自己也更團結。

有網友形容，台灣就像是亞洲的瓦干達（Wakanda，電影黑豹中的虛構國家），相似之處包括科技強大、人民富足、世界陷入危難的時候都會伸出援手、總統都是貓科動物，總統笑笑地說「聽起來蠻好的」，談話最後還在胸前擺出雙手交叉的Wakanda Forever手勢。（編輯：蘇龍麒）1090410