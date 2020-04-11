政策會聘15前立委任義務職 國民黨：借重影響力

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨主席江啟臣上任後大致完成人事布局，政策會近日增聘20多位義務副執行長，多由前立委擔任，遭外界指為連任布局。文傳會主委王育敏表示，是借重他們在政治上的影響力和地方經營成果，幫黨持續扎根。

國民黨政策會近日設20位義務副執行長，其中包括蔣乃辛、陳學聖、陳宜民等15位前立委。

王育敏出席數位行銷科技長決選活動會前受訪時說，過去政策會都會邀請卸任立委，或地方民代，擔任政策會副執行長，借重其在政治上面的影響力，以及過去地方經營成果，幫助國民黨持續扎根，江啟臣也是循過去慣例，邀請前立委與市議員來協助。

至於外界認為江啟臣廣邀各派系擔任黨職，是為連任主席布局，王育敏說，外界一直說江啟臣好像網羅馬系、連系、朱系等各派系，但國民黨本就是這些人的集合，特別說什麼系不是事實，他們都是國民黨很重要的力量，國民黨現在需要團結、創新、改革，每一份力量在改革過程中都不可少。

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，王育敏表示，黨中央跟韓國瑜一直密切聯繫，尊重韓國瑜對罷免行動的策略和規劃，黨中央只要能幫的上忙的地方都會嘗試，包括傳統動員和網路行銷。

至於是否擔心過度反罷免，恐會激起反效果，王育敏說，不同策略的確會帶來不同的效果，因此尊重韓國瑜的策略擬定；而大家共同的目標，就是希望韓國瑜專心拚市政，度過罷免危機。（編輯：黃國倫）1090411