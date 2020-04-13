民進黨地方黨部主委改選 派系角力受注目

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨全國黨代表、各縣市黨部主委改選13日至17日領表登記，預定5月24日投票；外界注目的六都，今天僅台中市議員李天生完成主委選舉登記；改選牽涉派系版圖角力，但黨內人士說，防疫當前，不允許黨職改選腥風血雨。

民進黨5月改選地方黨部主委，今天是登記第一天，僅有台中市議員李天生、南投縣草屯鎮民代表簡百聰、嘉義縣議員林秀琴、澎湖縣主委盧長在等人完成登記。

台中市議員李天生獲得正國會等跨派系支持，出馬角逐下屆台中市主委；台中主委這局相對其他縣市來得單純。

高雄市部分，海派力拱民進黨立委趙天麟，菊系則有民進黨高雄市議員高閔琳，外界視為派系「搶地盤」與「顧地盤」之爭；新北市黨部主委，民進黨市議員何博文有海派與非新蘇系相挺，黨內還在看是否有其他挑戰者浮現；台北市部分，海派擬推前台北市議員王孝維參選台北市黨部主委，綠色友誼連線擬推前立委薛凌角逐。

派系的合縱連橫，待17日登記截止後，情勢會更加底定。不過，黨內人士也觀察，總統蔡英文連任，政局趨向穩定，再加上，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情還在發展當中，府院高層不會允許黨職選舉腥風血雨。

黨內人士說，歷年來，選民給民進黨的教訓是「不要認為政黨支持度是會固著的」，雖然蔡總統在2020拿下高票，但眾多小黨取得民眾支持也是事實，這次的黨職改選不許派系的惡性鬥爭或者為追逐2022年縣市首長選舉的主導權，而讓選民對民進黨有負面的觀感。（編輯：林興盟）1090413