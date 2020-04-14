藍委盼入境者全面檢疫 衛福部：檢疫所2天就飽和

（中央社記者劉冠廷台北14日電）台灣武漢肺炎確診案例多為境外移入，國民黨立委賴士葆今天質詢表示，是否能做到入境全面檢疫。衛福部表示，現在採行的是有症狀集中檢疫，若入境所有人都集中檢疫，檢疫所很快就飽和了。

立法院今天繼續進行施政總質詢，賴士葆表示，台灣武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）的病例，境外移入佔了86%，政府是否可以做到入境全面檢疫，民眾入境時先到一個地方隔離14天，做完篩檢後，陰性的回家，陽性的繼續留下處理。

列席備詢的衛福部次長何啟功說，從3日到13日，共有8803人入境，現在採行的是有症狀才集中檢疫，一共432人，其中有10人是陽性；其餘8000多無症狀者，在居家檢疫的過程中，只有1人是陽性，所以做法是看狀況，該嚴格時就會嚴格。

賴士葆說，目前每天入境約幾百人，為什麼不可以讓這些人全部集中檢疫。何啟功回應，類包機的就會如此處理，但若每天都有1000多人要集中檢疫，檢疫所2天就飽和了。

賴士葆再問，流行病學學者專家曾說，沒有篩檢機制，會低估確診人數，台灣有口罩國家隊，政府是否會成立篩檢國家隊。

何啟功說，可以用的快篩試劑已准許進到台灣，國內也正在研發，但最重要的是，不能做成只有2成準確率的試劑，一定要達到某個標準，才能夠上線。（編輯：林孟汝）1090414