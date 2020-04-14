藍主張發1000億紓困 龔明鑫：無法理解政策目的

（中央社記者顧荃、王承中、陳俊華台北14日電）國民黨主張因應武漢肺炎特別預算，應追加1000億元排富現金紓困；政務委員龔明鑫今天表示，無法理解國民黨的政策目的，應要有救命錢備著，不是沒有目的花掉。

立法院國民黨團主張發新台幣1000億元現金紓困，提出排富計算基準。立法院長游錫堃今天再度召集朝野協商，討論行政院等提出的紓困特別條例修正草案，但藍綠立委就1000億元現金紓困議題脣槍舌戰，未有共識。

龔明鑫下午出席行政院「紓困振興方案—挺農民度難關」記者會時表示，國民黨團說有排富，但他實在無法理解，家庭年收入200多萬元的人還要發6000元，或是家庭年收入100多萬元發1萬元，這些家庭月收入10萬、20幾萬元，這樣發錢的政策目的到底是什麼，「我無法想像」。

龔明鑫指出，政策一定要有政策目的，成果也要可以被檢驗是否有達到目的。例如現在第二期紓困特別預算編列發放1035億元，是為了護就業，目標明確，因為2008年金融海嘯失業率超過6%，政策目標就是不要讓失業率超過6%，如果沒做到，表示政策需要檢討或改進。他無法想像或是釐清國民黨的政策目的是什麼，以及如何檢驗。

龔明鑫說，一開始特別預算提600億元是因為當時只有中國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情比較嚴重，但後來歐美也爆發疫情，不得不提第二次特別預算，但政府依然無法預料疫情會怎麼變化，如果有額外的1000億元，應該是疫情持續的救命錢，不能就這樣花掉，萬一疫情持續到6、7、8月怎麼辦，還是要有救命錢備著，不是沒有政策目標花掉。

另外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬下午在黨團記者會中表示，疫情延長的時間大家都難判斷，現在各黨團都贊成特別預算還有再加的空間，昨天國民黨團的版本再加1000億元，「只是對象要照他們的遊戲規則，我們無法接受」；如果朝野有共識的話，「可能會用2100億加2100億的模式去做修正」，但因為是救急、紓困的，希望用不完最好，所以沒有執行率的問題。

對此龔明鑫表示，就是不一定會做，才是預備的救命錢，民進黨團的方向才對。要有面對疫情變化的準備，萬一疫情嚴重，還有救命錢可用，不是現在急著花掉。（編輯：林興盟）1090414