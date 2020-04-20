藍委籲發現金救急 財長：財政資源有限採定向紓困

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）對藍委呼籲發現金紓困，財政部長蘇建榮表示，目前已規劃對受疫情衝擊者，發放千億現金補助救急，財政資源有限，錢要用在最需要的人身上，因此採「定向紓困」。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、行政院主計總處主計長朱澤民等財經部會首長，就「新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情後，對台灣國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委林德福詢問，國際貨幣基金（IMF）大幅下修今年台灣經濟成長率預測至-4%，看法是否太過「浮誇」，同時，金管會主委顧立雄曾說，此時各種經濟預測都像「擲筊」，那最終會是聖杯（正成長）還是陰杯（負成長）；此外，要刺激內需，發放現金不是更有感。

蘇建榮回應，歐美疫情擴散較嚴重，台灣國內相對疫情若能控制好，全民配合做好防疫措施，疫情中心做好疫調，嚴格控管疫情發展，加上政府擴大財政支出，祭出新台幣1.05兆元的紓困2.0措施，擴大內需，應可彌補外銷衝擊情形。

至於今年台灣經濟預測，會聖杯（正成長）還是陰杯（負成長），蘇建榮表示，現實是擲筊時，也不知道會出現怎樣的情況，自己不是神明，不知道未來情形。

對藍委呼籲的現金紓困，蘇建榮說明，目前分成兩塊，第一部分是救急，解決資金流動性問題，已規劃針對受影響的弱勢團體、個人及企業，發放現金補助，先以各部會預算以緩濟急，規模1035億元，有些受影響的個人應已領到現金，這方面目的在紓困。

蘇建榮說，另一塊目的是振興，等疫情比較穩定了，另用振興方案刺激內需，而酷碰券就是振興階段才要上路的措施。他強調，財政資源有限，紓困資源要用在最需要的人身上，因此是採取「定向紓困」。

另一方面，對國民黨團主張以排富方式加發1000億元現金紓困，依照不同綜所稅適用稅率等級，每戶家庭可領取6000元到2萬元不等的紓困金，稅率30%以上不領。

民進黨立委吳秉叡於質詢時批評，綜所稅適用稅率20%的族群，全年所得淨額達121萬至242萬元間，這樣的族群有需要現金紓困嗎，並表示，個人去年年所得約200多萬，不需要政府多發6000多元，而是希望把錢用在受影響的弱勢者身上。（編輯：趙蔚蘭）1090420