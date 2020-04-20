立委憂資安站成政治鬥爭工具 呂文忠：絕對不會

（中央社記者王揚宇台北20日電）調查局日前成立資安站，立委希望不能成為政治鬥爭工具及侵害民眾言論自由；調查局長呂文忠今天說，保證不會有這樣的情形，調查局也會維持行政中立，不會選擇性辦案。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長葉麗霞、法務部長蔡清祥、國防部軍政副部長張哲平上將、呂文忠等人列席，就「國安等級資安站－調查局第四軍的定位與功能」進行專題報告，並備質詢。

根據調查局提供的書面報告及呂文忠受訪指出，法務部調查局資安工作站在6日成立，30名調查官的平均年齡僅31歲，資安工作站定位是在資安事件、犯罪發生之際能迅速發動偵辦，遏止犯罪行為持續擴散，以維護網域國境的安全，而且透過資安站的設立，調查局更能強化資訊專業的調查能量。

國民黨立委溫玉霞、林思銘質詢時則提醒，這個「第四軍」絕對不能做為政治鬥爭的工作，也不能選擇性辦案，打擊不同政黨，也要保持行政中立。

呂文忠說，這不是第四軍，而是維護國家安全的資安生力軍，他也保證，調查局會維持行政中立，不會分政黨辦案。

民進黨立委鄭運鵬表示，台灣面對網路攻擊長期是受災戶，特別是來自中國的攻擊，而資安第四軍應該是全民建軍，而且國家級資安站要與主要平台的合作，這比建置人力多寡重要；另外，國軍的資安部隊應以建置資訊攻擊能力為主。

民進黨立委劉世芳提醒與會官員，要想辦法讓澄清的訊息，與假訊息的民眾瀏覽比例一樣高。民進黨立委鍾佳濱要求，資安工作站應建立有效工具，確切掌握假消息的傳播路徑，各政府單位針對具影響力的假訊息，應以定時召開記者會的方式提供大眾正確訊息。

民進黨立委林楚茵詢問國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥，倘若媒體跟風成為假訊息的幫兇，NCC有什麼方式杜絕。

陳耀祥說，媒體有事實查證的義務，而衛星電視廣播法第27條也有相關規定，若沒有善盡事實查證原則，會有相關行政處罰。（編輯：林孟汝）1090420