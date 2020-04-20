學者：紐西蘭與台灣結盟 可度過冠狀病毒災變

（中央社記者丘德真雪梨20日專電）研究中國政治的紐西蘭學者布雷迪表示，台灣在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情表現優異，紐西蘭與台灣結盟，可度過這場大災變，維護國家的獨立自主與韌性。

布雷迪（Anne-Marie Brady）在坎特布里大學（Canterbury University）政治學及國際關係學系任教，她今天在新聞網站stuff.co.nz發表文章表示，紐西蘭和中華民國（台灣）是二次世界大戰的盟友，1938至1972年維持邦交；在紐西蘭承認中華人民共和國將近50年後，紐西蘭與台灣的雙邊貿易相對之下還比較高。

布雷迪在這篇題為「冠狀病毒：與台灣結盟是否能助紐西蘭度過這場冠狀病毒大災變？」（Coronavirus: Could an alliance with Taiwan help NZ survive the coronavirus cataclysm?）的文章提到，2350萬人口的台灣，至今確診病例不到400例，死亡病例6人。

布雷迪表示，台灣領先世界各國注意到新型冠狀病毒的消息，去年12月就開始追蹤從中國武漢入境的旅客，今年1月21日在台灣發現第一名確診患者；政府實施接觸者追蹤、嚴格邊境把關、口罩等防護設備配給制以防止囤積和黑市買賣。

布雷迪提到台灣民間的抗疫表現，讚揚民營企業與政府聯手監測民眾體溫、增加防護裝備的產量，現在還向其他國家提供援助和建議。

她說，台灣不只是紐西蘭第8大出口市場；而且紐西蘭的毛利人、太平洋島國各民族及台灣原住民族之間，在基因上根本就是「表親」（cousins），大家都有南島語族的祖先。2004年，紐西蘭和台灣簽署「臺紐原住民合作協議」。

布雷迪說，台灣社會自1945年以來一直獨立存在，過去70年來一直抵擋來自中國共產黨的入侵和顛覆。台灣是一座民主的燈塔，經濟實力強勁，且擁有健全的公民社會。

布雷迪提醒，中國試圖借由援助紐西蘭抗疫，進而榨取龐大的政治資本；中國的做法，是將抗疫物資和華為技術公司第5代行動通訊設備（5G）綑綁在一起，迫使其他國家就範並採用華為設備。

布雷迪認為，中國的政治實力因為疫情而被削弱，現在是紐西蘭和台灣重建關係的最佳時機。

布雷迪透過電子郵件回應中央社記者提問時建議，紐西蘭稍早與新加坡簽署協定，確保兩國之間對抗2019冠狀病毒疾病必需物資的貿易順暢；紐西蘭應邀請台灣加入這項協定。

她說，「紐西蘭目前只有兩週的防護裝備庫存，中國卻阻撓紐西蘭補貨」，「紐西蘭應該與台灣聯絡，請求台灣提供防護裝備」。布雷迪表示，紐西蘭和台灣加強關係，將有助兩國平衡來自中國的政治壓力。

根據總部設在美國的網路流量測量公司Nielsen在2018年8月的資料，在紐西蘭各大新聞網站中，以stuff.co.nz的讀者造訪（unique audience）人數排名居首。（編輯：郭中翰）1090420