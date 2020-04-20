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媒體指台美防疫是政治謊言 外交部斥抹黑表遺憾

最新更新：2020/04/20 21:00

（中央社記者游凱翔台北20日電）武漢肺炎疫情延燒，外交部今天表示，部分媒體指稱台美防疫合作是「政治謊言」，這是惡意抹煞政府與民眾共同抗疫的努力，也抹黑台灣與國際社會防疫合作，外交部對此深感遺憾。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球持續延燒。

外交部晚間發布新聞稿表示，3月18日的台美防疫合作聯合聲明中「防疫醫療用品及設備的合作與交流」架構下，美方提供的協助是確保台灣所需要的防疫物資，在全球搶料的情況下，可以提早供應台灣需求。

外交部指出，但部分媒體指稱台美防疫合作是「政治謊言」，這是惡意抹煞政府與民間共同抗疫的努力，抹黑台灣與國際社會的防疫合作，外交部深感遺憾。

外交部表示，武漢肺炎爆發後，杜邦公司的防護衣原料被全球搶購，2月初台灣向杜邦公司接洽原料，杜邦公司表示4月底才能給料，5月才能陸續製作完成進台灣。

但台灣政府評估，防護衣對醫護人員相當重要，經過與美國在台協會（AIT）溝通，確保杜邦公司能夠供應台灣，而當時杜邦在美國已沒有原料，在美方協調下，杜邦願提早在3月初從盧森堡供料、運往柬埔寨製作，目前已交出一批運抵台灣。

外交部也指出，在歐洲疫情爆發之後，全球對防護衣搶料問題相當嚴重，各國也開始禁止防護衣的原料或成品出口，美方願確保協助台灣原料供應，甚至能提早進口，讓台灣醫護人員有所保障，對此政府表達感謝。

外交部最後強調，3月18日所公布的聯合聲明內容，事實上正是台美兩國互相確保一線醫療人員所需之資源，符合互相幫助、創造雙贏的原則。（編輯：林興盟）1090420

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