台中一中前集合召回敦睦艦隊官兵 立委促軍方懲處

（中央社記者陳俊華台北21日電）國防部18日召回敦睦艦隊官兵採檢並隔離檢疫，集合地點竟選在台中一中。民進黨立委黃國書今天說，國防部未取得校方同意，檢疫車輛可粗暴進入校園嗎？他要求提出失職人員懲處名單；教育部表示，「確實沒有接到任何通知」。

敦睦艦隊官兵已24人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢、隔離檢疫，集合地點竟選在人潮眾多、緊鄰商圈的台中一中校門旁為集合處，防疫車輛更在未告知校方的狀況下，一度闖入校園。

民進黨立委黃國書、何欣純、張廖萬堅上午在立法院舉行記者會。黃國書指出，國防部昨天第一時間說，車輛只在校門口，沒進入校園，後來找到照片，證明軍方檢疫車開進校園內，國防部才馬上改口，說車輛只是進去迴轉、馬上會離開。

黃國書說，台中一中記錄完整過程，4月18日13時55分，軍方車輛突然要進校園，還向校安人員說是奉上級指示，要量測敦睦艦隊召回官兵，校安人員非常錯愕，請示值班聯絡官查證後，均無接獲相關訊息，才請檢疫車輛離開車輛，也要求受檢人員不准進入校園，「為什麼國防部第一時間要說謊？」

黃國書表示，軍方請示上級後，直到14時9分檢疫車才離開學校，14時45分又有軍用吉普車停在校門口，並說要引導巴士接送檢疫人員。但台中一中的行政主管、教官都不准軍用車進入校園，請國防部安排到他處。

黃國書說，國防部決定在台中一中，事前是否取得校方、教育主管機關同意？「完全沒有，國防部可以這樣粗暴進入校園嗎？」且高中以下學校，都禁止校外人士進入，為什麼國防部要違反校園防疫規範？國防部要提出失職的懲處名單。

張廖萬堅表示，國防部提供給他的資料中，有大量召回官兵地點都在中小學門口，還說為避免造成地方恐慌，就沒告知地方政府、通知校方。他質疑，這700多位官兵都可能染疫，依規定一定要搭檢疫車輛，但國防部只要求避免搭乘大眾運輸工具，「這不是開玩笑嗎？」

何欣純表示，從這一連串事件看出，國防部「誠實文化值得存疑」；海軍艦指部發布3項召回原則：離戶籍地最近、不影響交通、空曠地如公園、學校（不進學校），但台中一中等召回地點，都不符合召回原則。

何欣純說，光是口頭上的召回原則，就發現國防部沒知會防疫中心；國防部、海軍要不要檢討？為什麼有這樣不妥適、引起社會恐慌的決定？堅決要求國防部給一個交代，「最重要的是究責，該處分就明快處分」。

教育部國教署學務校安組專門委員詹雅惠表示，「國教署確實沒有接到任何通知」，台中一中屬於台中市政府轄管學校，台中市教育局也沒收到通知；為避免群聚感染、維護師生安全，台中教育局3月19起發布校園暫停對外開放；會持續跟台中市教育局聯繫，遵照指揮中心指示，維護師生安全。（編輯：郭無患）1090421