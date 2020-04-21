疫情衝擊租屋族 民眾黨籲房東降租共體時艱

（中央社記者郭建伸台北21日電）台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，除了呼籲全台灣房東體諒受疫情衝擊租客能降租或緩繳租金，也呼籲政府的公有場地能夠降租，並且監督能落實到轉租第三人；租金補貼則擴大到無薪假勞工與待業者。

民眾黨團總召賴香伶今天偕副總召張其祿、崔媽媽基金會執行長呂秉怡舉行「暖心房東降租共體時艱」記者會，提出疫情中的租金政見建言。

民眾黨團副總召張其祿表示，這次紓困政策較少著墨，除非是急難救助、低收入戶才會沾上邊，其餘民眾並沒有什麼制度；目前有看到高鐵、台鐵宣布調降店家租金25%，部分房東也有調降租金，但不能只靠民間的暖心房東，強調政府在包租代管、BOT促參等場域，也能調降租金。

呂秉怡指出，租金多半是一般家庭可支配所得占30到50%，是生活費中最重要的一筆，一旦工作跟家庭經濟出狀況，租金恐是最重負擔，呼籲政府要在經濟疫情爆發前夕處理租金與住的問題。

呂秉怡說，近來疫情關係，部分歐美國家有實施租金補貼、房屋協助、凍結調漲房租等政策，或是給予房東減稅換取調降租金；台灣過去主要問題是房東大多用自用住宅名義報稅，恐讓政府難以用政策工具處理。

呂秉怡說，基金會呼籲房東在這段期間先調降房租，盼能自助也能助人，避免未來發生租屋空窗期；政策工具部分，營建署稱7、8月會盤點租金政策補貼，但經濟疫情恐在未來1、2個月爆發，若到7、8月可能房客已被房東趕走，呼籲營建署仍要有積極作為。

賴香伶指出，目前減班休息的勞工達到1萬6000多人、600多家企業，如果這些勞工付不起租金、欲延繳租金，政府應該要趕快搭起平台協助，並由政府帶頭呼籲房東能降租或緩繳租金；政府也應監督降租政策，落實於轉租第三人，且放寬包租代管及適用租金補貼的租客身分，讓受疫情影響的待業青年、無薪假勞工、弱勢族群也能享有租金補貼。（編輯：黃國倫）1090421