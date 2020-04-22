林昶佐剪去招牌長髮 邀民眾響應捐髮助癌友

無黨籍立委林昶佐22日表示，近日接觸到癌友捐髮相關議題，讓他覺得很有意義，決定剪去一頭長髮，捐給台灣癌症基金會，盼能幫助更多癌友，也邀請民眾一起響應。（讀者提供）中央社記者陳俊華傳真 109年4月22日

（中央社記者陳俊華台北22日電）無黨籍立委林昶佐以一頭烏黑長髮造型，讓人印象深刻，選戰期間一度成為對手攻擊目標；林昶佐近期接觸為癌友捐髮議題，決定剪去從1996年維持至今的長髮造型，盼能幫助更多癌友。

閃靈樂團主唱Freddy、立委林昶佐頂著一頭招牌長髮造型，投入2016年台北市中正萬華區立委選戰，打破傳統性別框架，選前更被對手、前國民黨立委林郁方批評「頭髮比女人還長」、「心理不正常」，成為攻擊的目標。最後林昶佐仍順利勝選，並當選連任第9、10屆立委。

林昶佐下午向中央社記者表示，投入政治工作後，就一直有想要剪去長髮的想法，但都沒付諸實行，直到最近接觸到癌友捐髮的議題，覺得很有意義，他就決定剪去從1996年起維持至今的長髮造型，希望他的這束頭髮可以幫助到更多癌友，更邀請民眾一起響應。

另外，林昶佐今天晚上7時30分將在臉書直播，首度以短髮造型亮相；明天上午則將與台灣癌症基金會共同舉行記者會，說明假髮對癌友的重要性、假髮製作的困難與需求。（編輯：蘇龍麒）1090422