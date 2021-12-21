動物福利白皮書未依法檢討 農委會：列動保諮詢會

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（中央社記者王承中台北21日電）學者指出，動物福利白皮書公佈兩年來，依法每季要檢討，但農委會卻未開過會。國民黨立委洪孟楷要求農委會依法辦理。農委會畜牧處長張經緯今天表示，未來將把動物福利白皮書放入動保諮詢委員會議中檢討。

洪孟楷今天在立法院召開「動物福利白皮書兩週年檢視」公聽會，檢視政府是否落實及執行成效，邀請農委會、經濟部、科技部、教育部及衛福部等相關行政單位提出報告說明，了解政府推動動保政策與目標情形。

與會的台大法律學系教授林明鏘表示，現行動保法規定農委會應遴聘專家、學者、相關機關及立案的民間動物保護團體代表，研擬動物保護政策、動物保護教育、動物福利指標、動物福利白皮書，並每季檢討政策成效，但兩年來都沒開過一次會。

林明鏘指出，同時現行法也規定各級政府應普及動物倫理與動物保護法規相關的教育及學習，以提升國民動物保護知識，並落實於12年國民基本教育課綱中，但目前教材也都沒有出來。

與會的國民黨立委葉毓蘭則表示，動保議題本來應該跨域整合推動，結果現在卻變成三個和尚沒水喝，都沒有人在管，相關單位都在踢皮球。如果農委會覺得每季檢討太頻繁，那就修法改成半年或一年一次也可以，但一定要具體落實執行。

洪孟楷要求行政部門應該落實動保法的規範，每季召開跨部會的檢討會議，建議行政院也應指派一名政務委員，就動保議題進行跨部會的協調，也要求行政部門要加速重視動保警察的規畫，儘速送到立院審議。

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與會的農委會畜牧處長張經緯表示，動保法明文規定應該每季都要檢討成效，但務實上來說，農委會每半年最少都會召開一次動保諮詢委員會議，是農委會非常重視的會議，都由他主持，未來在委員會議上建議將動物福利白皮書放入議案中每次檢討。

教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰指出，動保意識從教育著手相信是大家的共識，教育部也希望從課程、教學提升學子的動保觀念。有關課綱修訂，有一定的法律程序，現階段可能用指引的方式來協助學校推動動保觀念，待指引制定完畢後，國教署就會依指引來推動。1101221