藍抗議總預算逕付二讀 蘇貞昌：不知要亂到何時

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行政院長蘇貞昌（右2）22日上午在台北出席「捷運圓山站西側公辦都更案」開工動土典禮，眾人互相問候，期許開工順利。中央社記者吳家昇攝 110年12月22日

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（中央社記者賴于榛台北22日電）民進黨團突襲將總預算案逕付二讀，國民黨批評剝奪審查權；行政院長蘇貞昌今天說，因為國民黨不盡責、不審預算，軍公教加薪4%、育兒津貼與不孕症補貼加碼等都不能做，不知道國民黨要亂到什麼時候。

國民黨立法院黨團日前宣布拒審明年度中央政府總預算，民進黨立法院黨團昨天在立法院會提案變更議程，將總預算案自委員會抽出，逕付二讀，並由立法院長游錫堃召集協商；院會最後表決照案通過。

國民黨團批評民進黨團剝奪審查權，蘇貞昌上午出席「捷運圓山站西側公辦都更案」開工動土典禮，會前受訪時說，因為國民黨的不理性、不盡責、不審預算，包含軍公教加薪4%、育兒津貼與不孕症的補貼加碼，以及為全國勞工撥補新台幣80億元的勞保都不能做，不知道國民黨要亂到什麼時候。

此外，談到新竹縣市合併升格議題，蘇貞昌說，台灣的半導體在世界上占有非常重要的地位，受到疫情影響，全球供應鏈正在重組，台灣應該發揮優勢，提高更多占有率。

蘇貞昌指出，以新竹為基地的新竹科學園區非常重要，大新竹合併升格，不但能擴大竹科基地，也符合絕大多數縣市民眾的期待；期待整個國家團結一致，把握機會、因勢利導，因為機會稍縱即逝。

他表示，府院黨對大新竹合併有高度共識，盼順利進行、爭取先機，讓台灣在世界更有競爭力。（編輯：謝佳珍）1101222