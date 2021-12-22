蔡總統：結合產官學研能量 提供台商最大協助

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總統蔡英文（右）22日在台中出席亞洲台商聯合總會會議，蔡總統致詞指出，將持續結合產官學研能量，提供台商更多協助，海外信用保證基金也陸續開辦相關紓困措施提供融資，協助台商度過挑戰。中央社記者郝雪卿攝 110年12月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）總統蔡英文今天出席亞洲台商聯合總會會議致詞指出，將持續結合產官學研能量，提供台商更多協助，海外信用保證基金也陸續開辦相關紓困措施提供融資，協助台商度過挑戰。

2021亞洲台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會議今天在台中市林酒店舉行，蔡總統、行政院副院長沈榮津、僑務委員會委員長童振源、台中市副市長令狐榮達、亞洲台灣商會聯合總會總會長江福龍等人出席。

蔡總統在會中致詞指出，全世界經濟都受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情挑戰，台灣反而逆勢成長，今年經濟成長率預估可達6%以上，是11年以來最高，11月的出口，也來到415億美元，已經連續5個月創紀錄，累計今年前11個月，已經首次超過4000億美元。

蔡總統表示，前幾天公投結果也顯示台灣人民支持政府現在施政方向，並使台灣走向國際，強化與各國的經貿關係，相信是所有台商朋友希望看到的方向，政府也會繼續與大家攜手努力。

蔡總統指出，疫情期間台商在海外經商也面臨不同困難，僑委會主管的財團法人海外信用保證基金陸續開辦相關紓困措施，後來也推出紓困整合方案3.0及4.0，希望協助台商朋友度過經營上挑戰，到11月底為止，海外信保基金已經累積承作309件紓困案件，協助台商朋友取得1億561萬美元的融資。

蔡總統說，會請僑委會持續結合產官學研的能量，提供海外台商最大協助，請大家遇到問題可以隨時提出，讓政府提供協助，童振源上任以來，也經常與來自世界各地的台商交流，並且運用很多數位科技服務提供台商更多協助。

蔡總統也提到，僑委會今年首度舉辦海外台商精品獎選拔活動，一共有亞洲7國13件優質產品脫穎而出，期待這個獎項能將優質台商產品行銷到全世界，也提升台商品牌的國際地位，讓世界更能看到台灣。

蔡總統說，因為疫情影響，全球供應鏈正在加速重組中，許多國家開始將部分供應鏈移往新南向國家，正好與政府推動的新南向政策相呼應，目前政府也積極邀請更多台商回台投資，已帶動上千家廠商回台灣，也為台灣創造了12萬3000個工作機會。（編輯：謝雅竹）1101222