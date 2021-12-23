托斯卡尼台灣同鄉會將成立 駐義代表出席祝賀
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）義大利「托斯卡尼台灣同鄉會」即將成立，駐義代表李新穎19日前往佛羅倫斯市（Firenze）與僑胞餐敘，預祝耶誕與新年快樂，並關心COVID-19疫情下的僑胞生活情況。
李新穎在餐會中向僑胞說明政府最新政策，以及駐義大利代表處設立30年間台義雙邊關係進程。
主辦活動的僑務促進委員、托斯卡尼台灣同鄉會會長吳家琪表示，感謝李新穎特地從羅馬來參加餐會，讓僑胞倍感溫暖，現場30多名僑胞、留學生都非常開心。
托斯卡尼台灣同鄉會在餐會中準備各式餃子，在佩魯賈（Perugia）經營「台灣菁棧」餐廳的僑胞陳菁惠提供招牌鹹湯圓及她烘焙的「芋頭酥」，讓僑胞用傳統台灣味歡度冬至。
李新穎說，今年台義交流有許多重大進展，包括外交部長吳釗燮接受義國大報共和報全版專訪，義大利外交部首度將台灣納入外國留學生獎學金申請計畫，台灣入境可豁免隔離等。他今年二度會晤托斯卡尼省長賈尼（Eugenio GIANI），也首度應邀參加國際知名的盧卡市（Lucca）全球動漫展等。
李新穎鼓勵僑胞踴躍申辦彰顯國家主權的新版護照，他表示，未來將特別幫托斯卡尼台灣同鄉會大力爭取經費補助，並將全力配合僑界需要，擴大辦理行動領務，提供僑民便利服務。
李新穎除提供多項應景禮品給僑胞抽獎，也轉致總統府「虎虎生風格、自信向前行」新年賀卡與僑務委員會耶誕賀卡給吳家琪。
駐義大利代表處表示，托斯卡尼台灣同鄉會以僑胞與留學生為主，多為觀光旅遊、藝術設計領域人才，目前在義大利較活躍的台灣三大僑團在羅馬（Roma）、威內托（Veneto）及波隆納（Bologna），托斯卡尼台灣同鄉會將是僑委會登記立案的第4個義大利台灣同鄉會。
駐義代表處表示，李新穎近日也宴請羅馬地區的僑務榮譽職人員，包括經營全義最大華人會計師事務所的僑務顧問王美紅，在羅馬開設知名台灣餐廳的僑務促進委員周宸煜，在中學教授華語的僑務促進委員湯美快等。羅馬僑領表示將積極推動羅馬中文學校復辦，定期舉辦聯誼會增進僑胞聯繫。（編輯：郭中翰）1101223
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