更多編輯台推薦新聞：
公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

托斯卡尼台灣同鄉會將成立 駐義代表出席祝賀

2021/12/23 07:51（12/23 08:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐義大利代表李新穎（左）19日在佛羅倫斯致贈耶誕禮品給僑務促進委員兼托斯卡尼台灣同鄉會會長吳家琪（右）。（駐義大利代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 110年12月23日
駐義大利代表李新穎（左）19日在佛羅倫斯致贈耶誕禮品給僑務促進委員兼托斯卡尼台灣同鄉會會長吳家琪（右）。（駐義大利代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 110年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）義大利「托斯卡尼台灣同鄉會」即將成立，駐義代表李新穎19日前往佛羅倫斯市（Firenze）與僑胞餐敘，預祝耶誕與新年快樂，並關心COVID-19疫情下的僑胞生活情況。

李新穎在餐會中向僑胞說明政府最新政策，以及駐義大利代表處設立30年間台義雙邊關係進程。

主辦活動的僑務促進委員、托斯卡尼台灣同鄉會會長吳家琪表示，感謝李新穎特地從羅馬來參加餐會，讓僑胞倍感溫暖，現場30多名僑胞、留學生都非常開心。

托斯卡尼台灣同鄉會在餐會中準備各式餃子，在佩魯賈（Perugia）經營「台灣菁棧」餐廳的僑胞陳菁惠提供招牌鹹湯圓及她烘焙的「芋頭酥」，讓僑胞用傳統台灣味歡度冬至。

李新穎說，今年台義交流有許多重大進展，包括外交部長吳釗燮接受義國大報共和報全版專訪，義大利外交部首度將台灣納入外國留學生獎學金申請計畫，台灣入境可豁免隔離等。他今年二度會晤托斯卡尼省長賈尼（Eugenio GIANI），也首度應邀參加國際知名的盧卡市（Lucca）全球動漫展等。

李新穎鼓勵僑胞踴躍申辦彰顯國家主權的新版護照，他表示，未來將特別幫托斯卡尼台灣同鄉會大力爭取經費補助，並將全力配合僑界需要，擴大辦理行動領務，提供僑民便利服務。

李新穎除提供多項應景禮品給僑胞抽獎，也轉致總統府「虎虎生風格、自信向前行」新年賀卡與僑務委員會耶誕賀卡給吳家琪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

駐義大利代表處表示，托斯卡尼台灣同鄉會以僑胞與留學生為主，多為觀光旅遊、藝術設計領域人才，目前在義大利較活躍的台灣三大僑團在羅馬（Roma）、威內托（Veneto）及波隆納（Bologna），托斯卡尼台灣同鄉會將是僑委會登記立案的第4個義大利台灣同鄉會。

駐義代表處表示，李新穎近日也宴請羅馬地區的僑務榮譽職人員，包括經營全義最大華人會計師事務所的僑務顧問王美紅，在羅馬開設知名台灣餐廳的僑務促進委員周宸煜，在中學教授華語的僑務促進委員湯美快等。羅馬僑領表示將積極推動羅馬中文學校復辦，定期舉辦聯誼會增進僑胞聯繫。（編輯：郭中翰）1101223

駐義大利代表李新穎（中）19日在佛羅倫斯向僑胞致詞，闡述中華民國政府最新政策、與義大利雙邊關係進展與代表處近期工作成果。（駐義大利代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 110年12月23日
駐義大利代表李新穎（中）19日在佛羅倫斯向僑胞致詞，闡述中華民國政府最新政策、與義大利雙邊關係進展與代表處近期工作成果。（駐義大利代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 110年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族