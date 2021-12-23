托斯卡尼台灣同鄉會將成立 駐義代表出席祝賀

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駐義大利代表李新穎（左）19日在佛羅倫斯致贈耶誕禮品給僑務促進委員兼托斯卡尼台灣同鄉會會長吳家琪（右）。（駐義大利代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 110年12月23日

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（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）義大利「托斯卡尼台灣同鄉會」即將成立，駐義代表李新穎19日前往佛羅倫斯市（Firenze）與僑胞餐敘，預祝耶誕與新年快樂，並關心COVID-19疫情下的僑胞生活情況。

李新穎在餐會中向僑胞說明政府最新政策，以及駐義大利代表處設立30年間台義雙邊關係進程。

主辦活動的僑務促進委員、托斯卡尼台灣同鄉會會長吳家琪表示，感謝李新穎特地從羅馬來參加餐會，讓僑胞倍感溫暖，現場30多名僑胞、留學生都非常開心。

托斯卡尼台灣同鄉會在餐會中準備各式餃子，在佩魯賈（Perugia）經營「台灣菁棧」餐廳的僑胞陳菁惠提供招牌鹹湯圓及她烘焙的「芋頭酥」，讓僑胞用傳統台灣味歡度冬至。

李新穎說，今年台義交流有許多重大進展，包括外交部長吳釗燮接受義國大報共和報全版專訪，義大利外交部首度將台灣納入外國留學生獎學金申請計畫，台灣入境可豁免隔離等。他今年二度會晤托斯卡尼省長賈尼（Eugenio GIANI），也首度應邀參加國際知名的盧卡市（Lucca）全球動漫展等。

李新穎鼓勵僑胞踴躍申辦彰顯國家主權的新版護照，他表示，未來將特別幫托斯卡尼台灣同鄉會大力爭取經費補助，並將全力配合僑界需要，擴大辦理行動領務，提供僑民便利服務。

李新穎除提供多項應景禮品給僑胞抽獎，也轉致總統府「虎虎生風格、自信向前行」新年賀卡與僑務委員會耶誕賀卡給吳家琪。

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駐義大利代表處表示，托斯卡尼台灣同鄉會以僑胞與留學生為主，多為觀光旅遊、藝術設計領域人才，目前在義大利較活躍的台灣三大僑團在羅馬（Roma）、威內托（Veneto）及波隆納（Bologna），托斯卡尼台灣同鄉會將是僑委會登記立案的第4個義大利台灣同鄉會。

駐義代表處表示，李新穎近日也宴請羅馬地區的僑務榮譽職人員，包括經營全義最大華人會計師事務所的僑務顧問王美紅，在羅馬開設知名台灣餐廳的僑務促進委員周宸煜，在中學教授華語的僑務促進委員湯美快等。羅馬僑領表示將積極推動羅馬中文學校復辦，定期舉辦聯誼會增進僑胞聯繫。（編輯：郭中翰）1101223