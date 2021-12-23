正國會挺竹竹併 盼2年內立行政區劃法修財劃法

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（中央社記者王揚宇台北23日電）針對新竹縣市合併升格，民進黨團總召柯建銘提案修正地方制度法；民進黨立委陳亭妃等正國會成員今天說，支持這項修正案，但也希望2年內完成行政區劃法與財政收支劃分法的立法及修法工作。

針對新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出地方制度法第4條條文修正草案，獲得近50位立委連署，預計在24日立法院會付委審查。

陳亭妃晚間在媒體群組發布正國會立委的共同聲明指出，近期諸多關於縣市整併與升格議題的討論，都是為了要改善現行體制不盡完善之處，而在推動整併升格以強化縣市和國家競爭力外，民眾也關注到均衡國土發展與縣市平權的重要性，也皆認同不應在改制過程中，讓任何人成為二等國民。

聲明提到，推動縣市整併，以提升台灣整體競爭力的同時，必須達到均衡國土、強化治理、深根民主與平權縣市等，有利於台灣國家正常化的目標。

聲明指出，總統蔡英文也明確表示，縣市合併須考量到核心城市的量能、條件成熟及民意共識，而財源部分則應兼顧縣市平權。因此，此次地方制度法修正案的提出，將會是推動系列改革與討論的重要起點，在予以支持的同時，他們也提出幾項主張。

陳亭妃等人說，這些主張包括，2年內應完成行政區劃法與財政收支劃分法的立法及修法工作，以滿足縣市整併升格的需求。另外，為避免前述修法過程尚未完備下所推動的縣市整併升格，造成「窮縣越窮、富都越富」的後果，應訂定日出條款。

聲明也提到，除了行政區域劃分法與財政收支劃分法的修法工作外，還應討論國土整體規劃、中央與地方關係、行政與立法關係以及地方選制改革等體制革新議題。

陳亭妃說，為加速上述相關主張的推動，正國會將舉辦「縣市整併升格的機會與挑戰」系列論壇。（編輯：林興盟）1101223