更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

正國會挺竹竹併 盼2年內立行政區劃法修財劃法

2021/12/23 20:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北23日電）針對新竹縣市合併升格，民進黨團總召柯建銘提案修正地方制度法；民進黨立委陳亭妃等正國會成員今天說，支持這項修正案，但也希望2年內完成行政區劃法與財政收支劃分法的立法及修法工作。

針對新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出地方制度法第4條條文修正草案，獲得近50位立委連署，預計在24日立法院會付委審查。

陳亭妃晚間在媒體群組發布正國會立委的共同聲明指出，近期諸多關於縣市整併與升格議題的討論，都是為了要改善現行體制不盡完善之處，而在推動整併升格以強化縣市和國家競爭力外，民眾也關注到均衡國土發展與縣市平權的重要性，也皆認同不應在改制過程中，讓任何人成為二等國民。

聲明提到，推動縣市整併，以提升台灣整體競爭力的同時，必須達到均衡國土、強化治理、深根民主與平權縣市等，有利於台灣國家正常化的目標。

聲明指出，總統蔡英文也明確表示，縣市合併須考量到核心城市的量能、條件成熟及民意共識，而財源部分則應兼顧縣市平權。因此，此次地方制度法修正案的提出，將會是推動系列改革與討論的重要起點，在予以支持的同時，他們也提出幾項主張。

陳亭妃等人說，這些主張包括，2年內應完成行政區劃法與財政收支劃分法的立法及修法工作，以滿足縣市整併升格的需求。另外，為避免前述修法過程尚未完備下所推動的縣市整併升格，造成「窮縣越窮、富都越富」的後果，應訂定日出條款。

聲明也提到，除了行政區域劃分法與財政收支劃分法的修法工作外，還應討論國土整體規劃、中央與地方關係、行政與立法關係以及地方選制改革等體制革新議題。

陳亭妃說，為加速上述相關主張的推動，正國會將舉辦「縣市整併升格的機會與挑戰」系列論壇。（編輯：林興盟）1101223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族