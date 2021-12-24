展銷蓮霧與鳳梨釋迦 莊瑞雄劉櫂豪耶誕節交換水果

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民進黨立委莊瑞雄（左）與劉櫂豪（右）24日在立法院康園餐廳前舉行「雙東農特產品展銷」記者會，展售屏東與台東的農特產品，農委會主委陳吉仲（中）也到場，呼籲民眾年節可多採購水果支持農民。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月24日

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民進黨立委莊瑞雄和劉櫂豪今天在立法院舉行水果展銷活動，推薦當令的「屏東蓮霧」和「台東鳳梨釋迦」；由於今天剛好是耶誕平安夜，莊瑞雄與劉櫂豪也裝扮成耶誕老人，並互相交換水果當禮物，場面逗趣。

莊瑞雄與劉櫂豪今天在立法院康園餐廳前舉行「雙東農特產品展銷」記者會，展售屏東與台東的農特產品。現場除了多位跨派系民進黨立委與會，也邀請立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲出席。

莊瑞雄日前宣布投入2022屏東縣長初選，有意角逐初選者還有民進黨立委周春米與鍾佳濱，外界關注3人互動。鍾佳濱和周春米今天都現身水果展銷活動，3人數度同框，莊瑞雄和鍾佳濱還上演互餵紅豆湯的橋段。

莊瑞雄表示，今年3月中國片面禁止進口台灣鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦等水果，他就發起企業認購，配合行政院的促銷活動，短短100小時內就銷售超過4萬噸的數量，也促使政府積極拓展海外市場。

莊瑞雄也說，屏東的蓮霧口感清脆多汁，更富含膳食纖維及維生素，呼籲民眾年節可採購送禮並支持農民。

劉櫂豪表示，鳳梨釋迦富含多種微量元素，是護腦與強化心血管的好水果，呼籲社會各界踴躍消費，讓台灣的農業能越來越好。（編輯：趙蔚蘭）1101224