遭質疑寄生國民黨 侯友宜：全心為國家人民做事

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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）新北市長侯友宜今天針對遭質疑走前總統李登輝路線寄生國民黨表示，讓這塊土地更好，就是他走了41年的路線和價值。他公職人員做了41年，永不忘初心就是全心為國家人民做事。

NOWnews報導，侯友宜因公投前不表態，甚至在核四議題上與黨中央持相反立場，成藍營檢討對象，但近侯人士卻以黨中央戰略錯誤開脫，還稱「黨中央是要整軍重新出發還是促成退黨、甚至分裂成新政黨？」引發藍營質疑侯友宜是否在走李登輝路線，寄生國民黨，等吃光藍營的政治能量後，就會另立政黨。

對此，侯友宜今天上午到五股區參加心環原童樂會活動後接受媒體聯訪表示，他從當警察、副市長到市長，公職人員做了41年，永不忘初心就是全心為國家人民做事，他愛國家、人民，願意犧牲奉獻。

他說，61歲那年出來參選時所寫的競選內容，也清楚表達延續警察愛國家、守護人民的熱情，因為堅持這份價值，才能永續努力往前，這就是他41年一路走來的路線，是他的承諾和信仰，讓這塊土地更好。

媒體詢及，前高雄市長韓國瑜最近動作頻頻，外界解讀可能在2022年扮演輔選角色，兩人是否會同台。侯友宜沒有正面回應，只說韓國瑜是認識很久的朋友，彼此感情不變，到現在還是朋友；願意為國家人民做事，都是好事。

侯友宜也說，有時候不見得要天天聯繫，大家只要一致性願意為這塊土地奉獻，每個人選擇自己的路並為此負責，找尋對國家人民的價值，他相信有這樣的信念才是最重要。

媒體追問，怎麼看藍營4天王各據一端，猶如民初軍閥割據打中原大戰，地方民代憂心受波及。侯友宜回以「想太多了」，他不過是警察出身，努力想做事的公職人員，從未改變過初心。（編輯：李錫璋）1101225

新北市長侯友宜（前中，白外套）25日上午到五股心環原公園出席耶誕節童樂會活動，現場發放糖果給小朋友。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月25日