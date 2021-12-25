民眾黨出女力月曆募款 競爭對手黃瀞瑩陳思宇同台

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（中央社記者賴于榛台北25日電）正爭取民眾黨提名參選台北市議員的「學姊」黃瀞瑩，與前台北市觀傳局長陳思宇今天同台。對於初選結果若是對方勝出，黃瀞瑩表示，努力過就知道；陳思宇則表態會誠心祝福、站台，且絕不退黨。

民眾黨秘書長謝立功下午舉行記者會，宣布發行限量的年度募款小物「女力月曆」，即日起捐款新台幣一千元即可獲得1本。參與桌曆拍攝者包含陳思宇、發言人楊寶楨、台北市副市長黃珊珊辦公室秘書黃瀞瑩、前北市府發言人林珍羽等人，今天都出席記者會。

黃瀞瑩與陳思宇正競爭台北市第一選區（士林、北投）議員選戰提名，初選對手在記者會同台，但分坐謝立功兩側，並無太多互動，引發媒體關注。

陳思宇說，公平、公正、公開是她信仰的價值，因此請辭中央委員，避免明天的幹部面試評鑑出現球員兼裁判情形。

黃瀞瑩表示，她不會尷尬，就是按遊戲規則在走，所有人都應勇敢跨出舒適圈，努力面對每個階段的不同挑戰。

媒體追問初選結果若對方勝出，是否會支持。黃瀞瑩說，現在是個努力的過程，朝心中的目標前進就夠了；陳思宇則表態，將誠心祝福、站台，且絕不退黨。（編輯：黃瑞弘）1101225