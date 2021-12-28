彭博：今年共機擾台翻倍 明年恐更多

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彭博新聞報導，今年的擾台共機數量超過2020年的2倍，台灣明年面對的次數料將更多。圖為運-8反潛同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

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（中央社台北28日電）彭博新聞（Bloomberg News）報導，今年的擾台共機數量超過2020年的2倍，台灣明年面對的次數料將更多。解放軍動作頻仍，也讓外界擔憂區域爆發強權衝突。

據彭博彙編國防部的資料，今年1月以來，解放軍戰機擾台已有約950架次，相較之下2020年才380架次，然而去年的數字已較2019年顯著增加。國防部有鑒共機擾台驟增，2019年開始公布相關統計。

彭博指出，由於明年台海兩岸政治上都有重要進程，緊張局勢很可能進一步加劇。中共預計明年召開20大，一般預料領導人習近平將邁入第3任期；台灣總統蔡英文也將面臨被視為下屆總統大選風向球的縣市長選舉。

對這樣的局勢，國策研究院執行長郭育仁表示，明年中國將派遣更多軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），採取更多威嚇行動，「2022年的狀況很值得關注，因為將會是個重要轉捩點。」

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相關進程也會讓兩岸領導人承受更多壓力，必須展現出更多力量和決心來應對挑釁。在2022美國期中選舉前，曾承諾會協助台灣防禦任何來自北京攻擊的美國總統拜登，也有足夠政治動機要維持對中國的堅定立場。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富指出，共機擾台的準軍事手段，是其灰色地帶戰略的一部分，用意在恐嚇並脅迫台灣，也是一種合成威脅，中共的其他手段還包括離間台灣盟友、經濟脅迫等，「隨著中美競爭加劇，北京在台海的（軍事）活動也會增加。」（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1101228