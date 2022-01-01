吉隆坡台灣學校元旦升旗 駐馬代表籲挺台入CPTPP

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（中央社台北1日電）駐馬來西亞代表洪慧珠今天出席在吉隆坡台灣學校舉行的元旦升旗典禮致詞表示，台馬各領域關係緊密，盼各界呼籲馬國政府挺台加入CPTPP。另外，駐汶萊代表處參與當地新年淨灘活動，為環保盡心力。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處發布新聞稿表示，馬來西亞台灣商會聯合總會今天在吉隆坡台灣學校舉辦「慶祝中華民國111年元旦升旗典禮」，洪慧珠出席致詞時表示，台馬長期以來在各領域關係十分緊密。

她說，台灣樂見馬國大批青年學子在疫情期間仍克服困難赴台求學。2020年，台灣是馬來西亞第5大貿易夥伴，雙邊貿易額達220億美元（約新台幣6098億元），2021年1至11月為止，已超過此金額。

洪慧珠表示，台灣為推動經貿發展，去年9月正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望各界朋友呼籲馬國政府支持台灣加入，為兩國共創經濟榮景。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。今年由新加坡接任輪值主席國。

此外，駐汶萊代表處發布新聞稿表示，駐汶萊代表李憲章今天率代表處人員參加由汶萊佛光會、汶萊台商會在摩拉海灘（Maura Beach）合辦的新年淨灘活動，透過撿拾沙灘垃圾、海洋廢棄物，響應汶萊政府支持的「聯合國氣候變化綱要公約」及「永續發展目標議程」宗旨與目標，善盡「環保愛地球」的責任。（編輯：黃自強）1110101