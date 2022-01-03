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接見夾腳拖超馬好手 總統：政府續支持體育發展

2022/1/3 11:56（1/3 13:31 更新）
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總統蔡英文（前右）3日上午在總統府接見第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘（後右）等代表，蔡總統表示，這是她2022年第一批接見的客人，新的一年就看到這麼有活力的超跑選手來到總統府，感覺總統府突然年輕好多。中央社記者鄭傑文攝 111年1月3日
總統蔡英文（前右）3日上午在總統府接見第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘（後右）等代表，蔡總統表示，這是她2022年第一批接見的客人，新的一年就看到這麼有活力的超跑選手來到總統府，感覺總統府突然年輕好多。中央社記者鄭傑文攝 111年1月3日
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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天接見羅維銘等超馬、超跑賽選手表示，看到羅維銘手拿國旗，腳上穿著台灣製造的人字拖衝過終點，讓大家非常感動。台灣整體的運動風氣也因馬拉松被帶動起來，這是很好的現象，政府將持續支持體育各項發展。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、教育部長潘文忠、行政院政務委員張景森等人陪同下，接見第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘等代表。

她在接見這些選手時說，這是她2022年第一批接見的客人，新的一年就看到這麼有活力的超跑選手來到總統府，感覺總統府突然年輕好多。

總統首先恭喜羅維銘完成地表最長超級的馬拉松，更以48天11個小時52分鐘又1秒的時間拿下第二名的好成績。這項競賽考驗不只是體力，更是意志力，很多國人透過影片看到羅維銘手上拿著國旗，腳上穿著台灣製造的人字拖衝過終點，真的讓大家覺得非常感動。

她提到，現場還有幾位優秀的選手，包括在棲蘭越野賽分別奪下男女一百公里組的冠軍選手周青，還有羅曉惠。另外，還有台灣48小時超馬紀錄保持者，同時也是身兼跑者與醫師的選手李俊昌，以及正在規劃中央山脈大縱跑的跑者古明政。

總統說，大家在超馬界、越野界的表現卓越，且一直在挑戰自我的極限，爭取更好的成績，讓世界可以看到台灣的體育的成就。

她認為，台灣能夠有這麼多優秀的體育健將，除了選手的努力、教練的付出，特別謝謝超馬協會和贊助的企業，各位的支持不只是選手最有力的後盾，也促進馬拉松在台灣的發展。

總統表示，想要挑戰更高難度的朋友，大家都可以一級一級的升級，全家大小都可以參加。現在常常在社群媒體上看到很多人分享參加馬拉松的照片，台灣整體的運動風氣也因為馬拉松被帶動起來，這是很好的現象。

總統說，政府未來當然會持續支持體育運動的各項發展，對專業競技選手也會特別提出協助；從她做總統以來，每一年都在增加體育預算，就是希望能夠給選手更好的照顧與支持，讓選手的表現會更好。

總統指出，當選手表現很好的時候，全國都是感動的，相信這對凝聚國人的團結是非常、非常好。（編輯：康世人）1110103

總統蔡英文3日上午在總統府接見第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘（左）等代表，羅維銘向教育部長潘文忠（右）介紹腳上穿的台灣製造人字拖。中央社記者鄭傑文攝 111年1月3日
總統蔡英文3日上午在總統府接見第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘（左）等代表，羅維銘向教育部長潘文忠（右）介紹腳上穿的台灣製造人字拖。中央社記者鄭傑文攝 111年1月3日
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