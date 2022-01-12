新黨：雙北市長選舉將自推人選

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新黨12日在台北舉辦記者會，主席吳成典（中）指出，看到國民黨不做檢討，就永遠不可能團結，下次選舉一定會再輸，如果國民黨一直輸，為何新黨要跟著陪葬。新黨要勇敢跟國民黨劃清界線，走自己的路，推派最好的人選，為民眾爭取最大公義。中央社記者張新偉攝 111年1月12日

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（中央社記者王承中台北12日電）新黨黨主席吳成典今天表示，新黨要走自己的路，年底雙北市長選舉要推自己的人選。參選不是攪局，因為國民黨一定輸，新黨不缺人才，找一位比國民黨立委蔣萬安更好的人參選台北市長不是更好。

台中第2選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案，國民黨雙輸，泛藍支持者士氣跌到谷底。吳成典今天召開記者會表示，民進黨、國民黨都讓台灣民眾失望，新黨要站出來，力求公義，走自己的路，面對年底雙北市長選舉，將規劃提名人選。

吳成典指出，看到國民黨不做檢討，就永遠不可能團結，下次選舉一定會再輸，如果國民黨一直輸，為何新黨要跟著陪葬。新黨要勇敢跟國民黨劃清界線，走自己的路，推派最好的人選，為民眾爭取最大公義。

對於是否考慮與其他政黨合作，吳成典表示，政治上各種合作都有可能，過去新黨是希望國民黨能堅強，但看樣子國民黨只喊團結卻不檢討，選舉每打必輸，新黨要走自己的路，參選不是攪局。

他表示，媒體報導指出若台北市副市長黃珊珊在年底北市長選舉可得到15%的選票，蔣萬安憑什麼會贏，新黨找一個比蔣萬安更好的人出來選不是更好。

媒體詢問是否邀請黃珊珊代表新黨參選台北市長，吳成典說，可以考慮，可以合作。新黨不缺人才，像黃珊珊與前台北市副市長鄧家基都是新黨培養出來的，未來也不排除在其他縣市推派人選。（編輯：蘇龍麒）1100112