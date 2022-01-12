談日本食品進口 蔡英文：全力為人民健康把關

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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統兼民進黨主席蔡英文今天說，無論任何國家的食品，政府一定會全力為人民的健康把關；絕對會以幫民眾健康安全嚴格把關為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題，以及後續的雙邊協商。

蔡英文今天在民進黨中執會指出，上個月公投的結果，展現出台灣人民走向世界的決心，台灣也有信心，迎向自由開放的國際經貿體制。但她要再次強調，無論任何國家的食品，政府一定會全力為人民的健康把關。

台灣自從2011年311福島核災後，至今持續禁止福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品進口。

她說，相信昨天大家都有注意到，在睽違2年之後，「台日經濟貿易會議」重啟了。日本台灣交流協會會長大橋光夫也明確地表示，日本絕對不會出口有健康疑慮食品到台灣。大家都知道，長年以來，食品安全的議題，是台日在深化經貿交流的重要議題。

蔡英文指出，絕對會以幫民眾健康安全嚴格把關為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題，以及後續的雙邊協商。同時，也會和社會各界，進行多方溝通和理性討論。

蔡英文說，會讓國人安心地享用沒有健康疑慮的食品。也要充滿自信，更進一步參與像跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等高標準的國際經貿體制。要掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。（編輯：黃國倫）1110112