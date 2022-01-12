中常委促開黨是會議 朱立倫：到地方傾聽民眾心聲

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨接連在選舉戰場失利，中常委今天提案建請黨中央召開黨是會議討論路線與政策，黨主席朱立倫在會中表示，黨是會議不是交由任何黨務主管、縣市長發言，而是大家一起到地方傾聽民眾心聲。

國民黨在1個月內歷經四大公投、台中市第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案的失敗，檢討聲浪四起，國民黨下午召開中常會，外界預測會中可能出現砲聲隆隆狀況，但據與會者轉述，會中並未對朱立倫有太多指責，反倒一致認為，今日結果全黨一起承擔。

與會者分析，朱立倫在9日敗選選擇神隱後，引來不少責難，隨後便公開道歉、扛責，今天在中常會中也放低姿態，再度向常會表示將承擔一切責任，展現出的態度與誠意，讓中常委們不忍再多說什麼。

中常委林金結則在中常會中提案，建請黨中央召開黨是會議，討論黨的路線、政策。

林金結受訪時說，希望透過黨是會議將黨的定位說清楚，包括是否要堅持統一及九二共識、一中各表，甚至黨名是否要更改也可以討論，議題不需設限，好好研究問題出在哪，才能對症下藥。

據與會者轉述，黨是會議的提案在中常會上討論後，朱立倫未直接回應是否召開，他認為，最重要不是由任何黨務主管、縣市首長參加黨是會議發言，而是大家一起傾聽民眾心聲、集思廣益；用傾聽的方式跟基層互動，爭取民眾支持，才是黨是會議的形式。

也有中常委在會中提案要求，在「同舟計畫」新增但書，明定申請重回國民黨時，4年內曾有違紀參選、加入或協助其他政黨、公開攻訐國民黨、同志者，黨部得拒絕申請。

提案也對國民黨黃國園黨部前主委于北辰等因個人之私退黨，退黨後持續污衊國民黨、黨主席、國民黨員等，建議黨中央針對近年自動退黨黨員由考紀會再行辦理開除。朱立倫裁示，交考紀會、組發會研議。

外界質疑，在「同舟計畫」新增但書，是為阻擋台北市議員鍾小平重回國民黨，身為提案人的中常委江碩平說，這不是針對哪個人而提出，因為國民黨過去有很多這類狀況。

中常委應曉薇也說，增加但書沒有針對性，也沒有量身訂做，只是在但書中強調，很多過去攻擊國民黨卻想要申請回黨的人，是否符合時宜。

此外，朱立倫上午表示，會擴大決策圈。

對國民黨黨中央是否會主動邀中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕加入，文傳會主委凌濤受訪表示，會陸續邀請各界參與，共同打贏年底的縣市長選戰，並強調朱立倫與趙少康、韓國瑜、各縣市首長溝通順暢。（編輯：康世人）1110112