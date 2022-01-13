顏寬恒發言人收傳票 蔡其昌：惡意造謠法庭說清楚

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中立委補選國民黨候選人顏寬恒發言人張禹宣今天在臉書發文，他收到台中地檢署傳票，立法院副院長蔡其昌用特急件秋後算賬。蔡其昌辦公室回覆，惡意造謠，法庭上說清楚。

台中市第2選區立委補選9日落幕，張禹宣今天在臉書發文並附上一張台中地檢署的傳票照片，案由是妨害名譽，18日上午到偵查庭應訊。

張禹宣發文指出，「收到這張傳票看到寄出日期就笑了出來，1/10就在選舉隔天。不要讓檢察官這麼有壓力好嗎？」。

他在文中提到，「我2個多月前提告周玉蔻的案子，都還沒看到個影。還是蔡副院長手腳比較俐落，長年在司法法制委員會也不是待假的」、「既然都要特急件了，怎麼不敢在選舉期間提出？還要躲到1/10？問你的問題還是沒回答啊？」

張禹宣指出，蔡其昌在2008年至2011年擔任建新獨董，建新2009年子公司就取得104號碼頭煤炭裝卸招標，文中提到，蔡其昌2012年選上立委後不當獨董，馬上在立法院反對增設105號碼頭。同樣的生意104號碼頭當獨董的時候就行？105號碼頭要做就不行。他批評，蔡其昌躲在司法後面，靠幕僚、網軍留言放消息。

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蔡其昌辦公室透過文字回應，關於張禹宣在中2選區立委補選期間的惡意抹黑造謠行為，如有任何意見，就請他至法庭上說清楚。

台中立委補選選戰期間，藍綠陣營為求勝選，當時國民黨候選人顏寬恒競選總部請來大甲鎮瀾宮的二媽坐鎮，民進黨候選人林靜儀總部則迎請烏日區玉闕朝仁宮的媽祖。選戰過後，鎮瀾宮的二媽已被請回鎮瀾宮安座，接受信眾膜拜。（編輯：卞金峰）1110113