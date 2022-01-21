立法院臨時會朝野協商 拚24日總預算三讀

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（中央社記者范正祥台北21日電）為防範立法院臨時會防疫風險，立法院朝野黨團期盼加速進行臨時會預定議程，希望力拚24日完成總預算案三讀、25日通過相關法案，趕在25日結束臨時會。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日畫下句點，但仍有包括今年度中央政府總預算案等未能於法定會期內通過，立法院自今年1月5日下午至28日召開臨時會。

立法院長游錫堃今天下午召集朝野黨團協商，繼續研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。會前，國民黨團總召費鴻泰和民進黨團總召柯建銘接受媒體聯訪時均提及，因應疫情愈來愈嚴重，希望臨時會加快處理臨時會議程。

費鴻泰表示，因為疫情愈來愈嚴重，也蔓延到台北市，所以很希望立法院臨時會於25日以前就結束，24日就把總預算案表決處理完畢，25日把法案處理完畢」，希望大家在很圓滿的狀況下，趕快在25日結束臨時會。

柯建銘說，總預算案攸關政事推動與軍公教調薪，臨時會一定要通過，希望24日表決總預算案，25日處理包括關於酒駕防制、私校退場、產業創新在內等法案。

至於修憲提案，柯建銘表示，將18歲公民權送出委員會，留待開議以後表決。

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立法院長游錫堃接受媒體聯訪時指出，總預算案有多達6000多案提案待協商，怎樣很快達成協議，一定要朝野各黨團願意都各讓一步，大家多溝通，儘量凝聚共識，如果能夠如此，很快就能有共識，有利於在臨時會院會依照法定程序處理。

今天下午朝野黨團協商總預算案開始時，費鴻泰和柯建銘在會中再次共同表達，希望力拚24日完成總預算案三讀、25日通過相關法案。會中沒有異議。（編輯：蘇龍麒）1110121