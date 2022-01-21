捷克通過聲援立陶宛決議案 外交部：民主陣營團結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北21日電）捷克參議院外交、國防暨安全委員會於1月19日通過決議案，呼籲捷克政府及歐盟應關注中國對立陶宛所強加的經濟脅迫情形。外交部今天指出，此舉彰顯民主陣營的團結，共同抗拒不當政治壓力。

外交部透過新聞稿表示，捷克通過的「有關歐盟安全及防衛政策進一步發展」決議案，由捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）提案，並經委員會無異議通過，強調捷克政府在與歐盟商議如何訂定共同安全及防衛政策時，應考量中國及跨國企業投資者向立陶宛施壓事例，呼籲歐盟執委會及歐盟理事會發揮職責與作用，面對類似案件時應採取適當回應手段。

外交部指出，此決議案再次彰顯民主陣營團結一致聲援立陶宛，共同抗拒不當政治壓力的重要性。外交部對此表達誠摯感謝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部說，捷克為台灣理念相近的友好夥伴，雙方積極發展全面合作夥伴關係。捷克新內閣月前所公布的施政綱領，明確提出加強與台灣等理念相近夥伴雙邊關係的外交政策方針。捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）、科技部長蘭瑟德洛娃（Helena langšádlová）等捷克立法或行政部門官員均公開支持台灣的國際參與，也支持台灣與立陶宛深化關係。

外交部表示，樂見民主夥伴持續以實際行動力挺立陶宛；台灣也將續與捷克等理念相近夥伴深化合作，共同應處威權主義對國際民主陣營構成的挑戰與威脅，維護國際貿易體系的自由與平等原則，捍衛全球民主社會所堅守的核心共享價值。（編輯：蘇志宗）1110121