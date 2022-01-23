蘇貞昌：疫情在可控範圍 強化移工及機場海港防疫

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本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌（右）23日前往「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」視察時表示，目前國內案例都在可控制範圍內，但仍請相關部會強化外籍移工防疫應變作為。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年1月23日

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（中央社記者陳俊華台北23日電）行政院長蘇貞昌今天視察指揮中心時表示，目前本土案例都在可控制範圍內，但仍請相關部會強化外籍移工防疫應變作為，並審慎盤點國內機場、海港的每個環節，務必讓防疫工作確實到位。

本土疫情延燒，蘇貞昌今天視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」。行政院透過新聞稿表示，會中蘇貞昌以視訊方式，聽取桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁的疫情應變作為報告。

蘇貞昌表示，在桃園市、高雄市都發現Omicron確診案例，感謝鄭文燦、陳其邁在第一時間做好相關配套及防治措施，並感謝桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝協助嚴守邊境；目前相關案例都在可控制範圍內，且研判桃園機場前進指揮所將可解編。

蘇貞昌說，針對桃園自由貿易港區的疫情應變作為，可看出政府努力防堵新變種病毒的作法相當有效；這次疫情傳播鏈一路從西餐廳擴散到學校、社區，涉及防疫規範及措施，政府必須徹底面對、亡羊補牢，也請勞動部強化外籍移工防疫應變作為，不容再發生類似情形。

蘇貞昌強調，機場和海港都是國門第一線，須嚴加防守，日前高雄港埠發生船舶維修人員感染延燒事件，政府雖已訂有相關防疫規定，但在分艙、分流及交通車等實際作為方面，仍力有未逮；請交通部審慎盤點機場、海港的每個環節，並加強及檢討，絕不容再次發生。

針對陳其邁所提集中檢疫所量能擴增一事，蘇貞昌表示，請交通部配合指揮中心，協助將防疫旅館轉型為集中檢疫所，並儘速完成相關配套，讓輕症或無症狀確診者儘量不進醫院；且應設置目標管理及時間要求，讓防疫旅館能成功轉型，以應付各種情況。

蘇貞昌指出，經由去年的經驗，政府今年已就民眾返鄉過年時所需的相關資源做足準備，包括防疫旅館、相關設施、藥品及篩劑等，請民眾放心；同時會盡力支持地方篩檢工作，讓地方政府做得更好。

蘇貞昌說，除了既有對確診者、有症狀者的防堵機制外，衛福部也應加強對醫療院所、長照中心及社區機構的保護，並及早提供醫療院所支援，並同時完善相關防護與隔離機制。

蘇貞昌表示，疫苗施打地點、設施及疫苗預約系統等機制，請設計得更好、更有效率，讓民眾施打疫苗更便利、可及性更高。

蘇貞昌指出，民眾都希望維持正常運作，並維護餐飲業和相關業者生計，但業者也要配合防疫工作，特別是民眾在此時要同舟一命，不能不遵守規範、規矩，一定要落實到位，國家和民眾的安全要仰賴全體民眾共同維護，人人有責。（編輯：林克倫）1110123