北京冬奧將登場 民間團體抗議中國侵害人權

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（中央社記者林育瑄台北26日電）多個民間團體今天共同對北京冬奧發表聲明，抗議中國各種侵害人權行徑，並要求中國政府確保台灣與全球運動員參與北京冬奧時的健康、人身安全、言論自由及各項基本人權。

北京冬季奧運2月4日將揭幕，美國去年底宣布外交抵制，澳洲、英國與加拿大等國隨即跟進；德國、日本等國雖不願用外交抵制字眼，但也不派政府官員參加。

多個民間團體今天在立法院召開記者會，發表「台灣各界對中共人權侵害及北京冬奧即將舉行的共同聲明」。

與會的民進黨立委范雲說，奧運目的是維護和平與人性尊嚴，傷害人權的北京政權沒資格舉辦奧運。

時代力量立委邱顯智認為，中共打壓西藏、新疆、境內維權人士，並在去年有900多架軍機繞台，沒道理還要支持北京冬奧。

無黨籍立委林昶佐表示，台灣站在面對中國極權的第一線，沒道理因聲量太小選擇不發聲，不管聲音大或小，都應堅定地抵制北京冬奧。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，過去一年間，國際抵制北京冬奧的趨勢越來越明顯。民間團體去年拜會時，立法院長游錫堃曾表示朝野應討論這件事，但至今未見國會有動作，因此今天發出共同聲明。

這份由跨黨派立委與多個民間團體聯署的聲明說，中國政府對人權的侵害，從2008年舉辦夏季奧運至今有增無減，包括新疆棉強迫勞動、香港國安法打壓新聞學術自由等。

但聲明強調，要反抗的對象並非中國人民或是奧運，而是侵害人權、罔顧人類尊嚴、背棄奧運精神的中國政府舉辦並代表奧運賽事。

聲明連署人抗議中國各種侵害人權行徑，並要求中國政府確保台灣與全球運動員參與北京冬奧時的健康、人身安全、言論自由及各項基本人權。（編輯：康世人）1110126