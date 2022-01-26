朱立倫：蔡總統從頭到尾沒有肯定蔣經國

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）總統蔡英文日前出席「經國七海文化園區」開幕，國民黨主席朱立倫今天批評，蔡總統致詞從頭到尾沒有肯定前總統蔣經國，只強調「開放給人民決定」，這是哪一種參與方式。民進黨的保台不是保台灣，是保台獨，蔣經國則是反獨保台。

國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中表示，台灣經過政黨輪替，多次民調都顯示，民眾最敬重的就是蔣經國。蔣經國路線就是國民黨的路線，蔣經國最強調的就是捍衛中華民國，保衛台灣，能夠建設台灣，以及民主自由的愛台灣，每項都是國民黨堅定的立場。

朱立倫也說，絕對歡迎民進黨或是蔡總統願意跟隨蔣經國路線，但不要扭曲蔣經國的立場與路線。蔣經國反對獨裁、共產、專制，更反對台獨，多次強調台獨是害台灣的，所以反台獨、保台灣是蔣經國的重要主張與路線。民進黨的保台並不是保台灣，是保台獨，是用台獨害台，蔣經國則是用反獨保台。

朱立倫指出，蔣經國晚年開啟台灣民主自由、開放社會，朝野政黨就是要相互尊重民主自由，但民進黨這幾年清算鬥爭在野黨，走向民主獨裁，這完全不是蔣經國路線，蔣經國希望民主開放，而不是民主獨裁。

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朱立倫說，大家最肯定蔣經國推動十大建設，建立新竹科學園區，是真正建設台灣的總統，蔣經國創建了護國神山台積電，但民進黨這幾年在經濟上則是明顯掏空台灣。蔡總統與民進黨每天在講的護國神山台積電，那是蔣經國創建的，「民進黨沒有所謂的護國神山，卻有一個護黨神話，就是高端」。

朱立倫表示，兩岸關係上，蔣經國晚年開啟兩岸交流對話，民進黨卻是全面的交惡對抗，一個追求和平，一個可能導致戰爭，這都是清楚的差異，國民黨秉持蔣經國路線，追尋民主自由，捍衛中華民國，反對台獨，兩岸和平交流對話，真正保衛大家所熱愛的台灣。（編輯：黃國倫）1110126