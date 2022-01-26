蔡總統致函教宗方濟各 響應2022年世界和平日文告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統府今天說，總統蔡英文日前致函教宗方濟各，響應教宗2022年「世界和平日文告」；蔡總統提到，面對兩岸關係，不會冒進，但也不會在壓力下屈服。軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，兩岸解決分歧，必須透過平等對話。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2022年世界和平日文告」。

蔡總統在信函中提到，她由衷認同教宗在文告主題所揭示「跨世代對話」、「教育」、「就業」為締造和平三大必要途徑精神。

蔡總統說，民主國家領導者必須帶領人民向前走，社會溝通很重要，但社會覺醒更重要，年輕人代表這股覺醒力量，因為國家的未來就是要交棒給年輕人。在台灣，年輕世代一直扮演非常重要的改革力量，藉由「跨世代對話」，台灣從威權體制成功轉型為華人世界唯一民主國家，獲得亞洲民主燈塔美譽，台灣將堅持自由民主的價值，珍惜得來不易的民主自由，讓台灣更好，讓世界都看到民主台灣。

蔡總統指出，近年來，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀造成威脅。教宗在和平文告中精闢提出，在武力對抗與自私冷漠間，總會有另一個可能的選項：對話。面對兩岸關係，不會冒進，但也不會在壓力下屈服。軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，兩岸解決分歧，必須透過平等對話。

蔡總統說，教宗強調以「教育」促進和平，並稱許多國家軍事預算日增，教育預算遞減。但因中國不放棄對台動武，致使無意與中國軍備競賽的台灣，必須以加強國防能力對應中國威脅。儘管如此，2022年台灣教育預算超過100億歐元，且自2016年迄今，成長幅度已高達25%，就是她一貫堅持，教育預算絕不容被排擠犧牲。

蔡總統並提到，2022年欣逢台梵建交80年，台灣將持續秉持雙方共享民主人權價值，捍衛宗教自由，盡己所能向全世界需要協助的移民、難民、貧苦無依者伸出援手，為世界和平貢獻己力。（編輯：趙蔚蘭）1110126