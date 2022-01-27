僑委會發表全球投資調查 3大指數評估僑台商營運

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僑委會27日發表「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」，由中經院第一所所長劉孟俊於說明會中簡介報告內容。中央社記者王慶剛攝 111年1月27日

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（中央社記者王慶剛台北27日電）僑務委員會今天發表僑台商全球投資報告，僑委會委員長童振源指出這是第一本針對僑台商經營的全方位調查，收集來自6大洲、超過1500份問卷，發表3大指數，期望提供海外僑台商更精準與適切的服務。

童振源指出，「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」是史上第一本暸解全球僑台商的經營動向與對當地經營環境的評估，協助海外台商與國內企業掌握國際經濟發展風險與契機，進而擬訂適當的在地經營與投資策略，同時提供政府協助僑台商發展之政策參考與服務依據。

童振源說，這份報告調查廣泛與訪談分析，共蒐集橫跨6大洲的1617家海外僑台商企業對各僑居地的經濟景氣、預期及投資環境的問卷調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.4個百分點。調查報告也訪談21名僑台商代表，更詳細暸解僑台商經營實際狀況與政策建議。

童振源表示，調查仿效採購經理人指數（PMI）的編制方法，制定「僑臺商經營指數（OC-BMI）」、「僑臺商經營預期指數（OC-BEI）」、「僑臺商營商環境指數（OC-DBI）」，以便長期量化觀察與理解全球僑台商的經營動態與營商環境。

童振源指出，調查報告不僅止於問卷調查，更結合訪談各洲主要僑台商企業負責人，藉以梳理問卷調查的意涵，並彙蒐其意見與建議，再將問卷分析結果和訪談結合，瞭解僑台商對政府所提供的協助及其期盼之間的落差，盼能從中研發規劃適當的輔導政策，提供海外僑台商更精準與適切的服務。

童振源表示，今年上半年與下半年會再進行兩次調查：預計下半年及明年上半年公布調查結果，未來可以進行時間序列的長期動態觀察與比較分析。

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調查報告委請中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊與團隊執行辦理。劉孟俊表示，疫情過後，全球經濟復甦路徑分化、經濟前景存在不確定性與眾多風險，包括通膨上升、美中科技戰、中國大陸的地緣政治變動等，都會影響營商環境。歐美僑台商製造業景氣相對活絡，歐洲製造業則最看好未來景氣。

劉孟俊建議，針對製造業，應提供僑台商技術指導與專業培訓，實現轉型升級。此外，幫助僑台商進行ESG（環境保護、社會責任和公司治理認證）、人才培育、媒合產業、援外計畫，都有機會提升僑台商的產業能力。（編輯：蘇志宗）1110127