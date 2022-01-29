議員被提名人爆酒駕紀錄 民眾黨：送中央委員會討論

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（中央社記者郭建伸台北29日電）網紅四叉貓在臉書爆料，指台灣民眾黨提名參選議員的林致兵和陳品杰有酒駕前科。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，初選機制只要求繳交良民證，看不到酒駕紀錄，但黨部會送中央委員會討論後再確認是否參選。

民眾黨公布議員參選被提名人名單，網紅「四叉貓」昨天在臉書爆料，指提名參選新北市第6選區議員的林致兵曾於2014年酒駕被抓，酒測值0.47毫克；桃園市第1選區議員被提名人陳品杰則於2018年酒駕被抓，且2019年改名重新出發。

對此，楊寶楨表示，民眾黨議員初選機制中，只要求報名者要繳交警察刑事紀錄證明書，俗稱為良民證，但良民證看不到過去的酒駕紀錄，且兩位議員被提名人當時並沒有主動告知。

楊寶楨表示，這兩位會以個案處理，先送選舉決策委員會，再送中央委員會進行討論，確認最終是否參選。

林致兵今天晚間在臉書道歉，表示對自己8年前犯下的嚴重錯誤深感愧疚，致上最大歉意，也願意接受來自各界的批評及指責。

林致兵表示，2014年酒駕初犯被判緩刑，繳罰金後，他一直不斷的提醒自己絕不再犯，這8年來確實有做到，也一直跟身邊親友宣導反酒駕。

陳品杰今天晚間在臉書表示，他是2018年2月10日尾牙時喝啤酒後遭酒測臨檢，酒測值0.27毫克，法院當時緩起訴並處以罰金新台幣3.5萬元，沒被起訴也沒有被判刑。

陳品杰指出，外界對他參選改名的流言完全錯誤，他第一次改名是2005年因任職政府單位而改名，2006年5月已改回陳偉振；2019年因設立「前瞻國際運動有限公司」，當時由命理師建議，將名字改成陳品杰。

他強調，自己是軍人出身且曾為人師表，不會也沒有必要為了選舉改名字，更不會迴避曾經犯過的錯誤。（編輯：林克倫）1110129