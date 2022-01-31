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首頁 / 政治

彰化縣議員張瀚天宣布退出政壇 不再參選公職

2022/1/31 09:48（1/31 10:02 更新）
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蟬聯兩屆彰化縣議員的張瀚天30日表示，任期結束後無意再參與政治事務，也不會涉入。（中央社檔案照片）
蟬聯兩屆彰化縣議員的張瀚天30日表示，任期結束後無意再參與政治事務，也不會涉入。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）蟬聯兩屆彰化縣議員的張瀚天昨天表示，未來人生規劃裡，將多花一點時間陪伴家人、投入社會公益，但不包括參選議員、立委等公職，無意再參與政治事務，也不會涉入。

國民黨籍彰化縣議員張瀚天昨天晚間在臉書發文向民眾拜年，同時指出，未來人生規劃裡，將多花一點時間陪伴家人、持續投入社會公益，但不包括參選議員、立委等公職。

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張瀚天說，近日被許多友人關心未來動向，在此鄭重說明，將不再一一回覆，謝謝大家的關心和支持，會盡心完成議員分內該做的服務到年底本屆任期，此後無意再參與政治事務，也不會涉入，想參選者各自努力，爭取選民支持。

民國57年出生的張瀚天曾任彰化市農會理事長，現任彰化市農會常務監事，在103年以無黨籍身分當選彰化縣第一選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）議員，107年未獲國民黨推薦，仍以選區第一高票連任。（編輯：方沛清）1110131

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