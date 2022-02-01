蔡總統頒加菜金 員警手繪總統著警服肖像畫展帥氣

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總統蔡英文（左）1日到中正一警分局頒贈加菜金，中正一警分局特別準備員警親手描繪結合英雄氣概的肖像畫送給蔡總統，畫中蔡總統身著警察制服帥氣模樣超吸睛。（中正一警分局提供）中央社記者余曉涵傳真 111年2月1日

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（中央社記者余曉涵台北1日電）總統蔡英文今天到中正一警分局頒贈加菜金，蔡總統也感謝員警過去一年的辛勞，中正一警分局特別準備員警親手描繪結合英雄氣概的肖像畫送給蔡總統，畫中蔡總統身著警察制服帥氣模樣超吸睛。

今天是大年初一，仍有不少人堅守工作崗位，像是警察、消防等等，台北市警察局中正一分局今天也發出新聞稿表示，蔡總統今天也到中正一警分局頒贈加菜金，慰勞員警過去一整年的勤務辛勞。

蔡總統致詞時表示，中正一分局轄內有總統府、立法院、行政院及中央流行疫情指揮中心等眾多重要政府機關，分局同仁們執行聚眾活動多達1179場次、特勤2212場次，確實維護總統府及各政府機關的安全，不僅讓民眾充分表達言論自由，同時維持良好社會秩序，對於中正一警分局的辛勞與貢獻，充分予以肯定。

另外，蔡總統也對於員警在春節期間犧牲假期、堅守崗位、不眠不休，努力推動各項治安與交通工作，特別表達感謝。

中正一警分局指出，除了製作短片，回顧過去一年各項重大勤務，而且各基層員警在短片中，向總統祝賀新年，呈現同仁活潑的一面外，也特別準備員警親手描繪結合英雄氣概的肖像畫送給總統，畫中蔡總統身著警察制服帥氣模樣，也令蔡總統驚喜不已。

蔡總統也提醒警察同仁，身為國家防疫隊重要的一員，面對疫情不能鬆懈，國家會持續提供充足的防疫物資與疫苗，並期許全國警察在新的一年裡，繼續做好治安、交通及為民服務工作，塑造良好的治安環境，成為政府及人民最堅強的後盾。（編輯：陳政偉）1110201

總統蔡英文（圖）1日前往台北市政府警察局中正第一分局慰勉員警勤務辛勞，感謝員警在春節期間犧牲假期、堅守崗位。中央社記者張皓安攝 111年2月1日